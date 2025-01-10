強烈大陸冷氣團降溫很有感！恐現5度「極端低溫」

受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地降溫非常有感，氣象專家預估，這波最冷的時間點，將落在今日至明晨。且週日白天至下週一清晨「強烈大陸冷氣團」持續影響，加上入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫。（資料照）

2025/01/10 09:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地降溫非常有感，氣象專家預估，這波最冷的時間點，將落在今日至明晨。且週日白天至下週一清晨「強烈大陸冷氣團」持續影響，加上入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受今年首波強烈大陸冷氣團南下影響，今晨台灣各地降溫非常有感。高雄以北各縣市及宜蘭、花蓮，今晨均有量測到部分地區低於12度的低溫紀錄，金、馬地區也出現低於10度的觀測紀錄。

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「林老師氣象站」指出，這波最冷的時間點，將落在今日至明晨。後天由於環境轉乾，天氣也將轉為乾冷型態，僅東半部地區有零星短暫雨。預估下週一、二清晨仍受到冷氣團影響，且因輻射冷卻效應，中部以北和東北部地區均有可能再出現低於9度的低溫，白天氣溫回升快速，因此日夜溫差極大。

至於下週三將有另一波東北季風增強南下，環境水氣增多，屆時，北部及花蓮以北地區持續轉涼且有局部短暫雨，評估低溫有機會下探12度或以下；加上南方雲系北移，南部和中部山區同時也會有局部短暫雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨本島平地最低氣溫依序為新北市石碇區7.9度，苗栗縣三灣鄉8.3度，基隆市七堵區9.5度。至於台北市平地最低氣溫為南港區的10.1度。台北測站則已降至12.0度，為入冬以來首波達標的「強烈大陸冷氣團」。

吳德榮表示，今日至週日清晨，「強烈大陸冷氣團」持續籠罩，北部、東半部及山區有局部短暫雨，北台白天高溫約在14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地的最低氣溫約可降至7度左右。預估今、明兩天3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上高山亦有下雪機率。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬，週日白天至下週一清晨，持續受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升。不過入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率，應續注意保暖、防寒害。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，下週一白天起至週二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下週三另一波強冷空氣迅速南下、下週四、五強冷空氣籠罩，預估影響時間雖比目前這波短，但強度卻毫不遜色，具體發展仍需持續觀察。

「林老師氣象站」指出，這波最冷的時間點，將落在今日至明晨。後天由於環境轉乾，天氣也將轉為乾冷型態，僅東半部地區有零星短暫雨。（圖擷自臉書）

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