日本VTuber儒烏風亭螺鈿推播南美館「吾妄之境」 還介紹台南美食

VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹台南虱目魚皮湯等美食小吃。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

2025/01/09 22:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館「吾妄之境」展覽打破跨性別禁忌，在網路社群引發話題及討論，館方邀請日本百萬VTuber儒烏風亭螺鈿直播介紹南美館及台南特色小吃，近期也規劃3場台日漫畫家簽書會與專題講座，延伸展覽張力。

「吾妄之境」展覽以BL（男性間戀愛）主題，提出藝術創作中對於「男性之美」的觀看及對於異色的想像。展出作品形式多元，藉由充滿力量的漫畫手稿、傳統與當代相融的繪畫作品、互動性超高的裝置作品，獲得觀眾高度好評。

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南美館去年11月底與觀旅局合作，邀請日本VTuber儒烏風亭螺鈿直播介紹台南市美術館及台南地方特色小吃。這也是螺鈿首度與海外美術館合作，直播中介紹虱目魚皮湯、碗粿、擔仔麵、鱔魚意麵、牛肉湯，以及南部特有的番茄沾薑汁吃法 ，有的還以台語發音介紹，都讓她有高度興趣，邀請各地觀眾到南美館觀展，同時來趟府城美食之旅。

南美館說，播出後在台灣及日本網路社群引起熱烈迴響，有不少人看完直播，來南美館參觀展覽，而目前在本檔展覽的展覽室中，也隨處可看到儒烏風亭螺鈿介紹展覽的片段。

南美館也邀請台灣漫畫家每日青菜、日本漫畫家紗久楽さわ與觀眾分享創作過程中的靈感與挑戰，兩場簽書會分別邀請策展人徐嘉晨、資深學者王佩迪教授與漫畫家對談。另邀請《BL教科書》（2024）主編堀亜紀子、守如子兩位教授與資深學者李衣雲教授專題座談，從學術觀點深入剖析BL主題與日本動漫畫作品。

1月18日《Day Off》作者每日青菜專場簽名會；2月9日《百與卍》作者紗久楽さわ 專場簽名會；2月23日「性別與愛的想像」座談會。相關展覽資訊可上南美館臉書粉絲專頁查詢。

VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹南美館展覽「吾妄之境」。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

台南市美術館「吾妄之境」展覽安排《我的室友帥哥學長》互動裝置，觀眾透過手溫感應摩擦黑色圖塊即可看見隱藏版畫面。（南美館提供）

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