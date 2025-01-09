為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本VTuber儒烏風亭螺鈿推播南美館「吾妄之境」 還介紹台南美食

    VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹台南虱目魚皮湯等美食小吃。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

    VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹台南虱目魚皮湯等美食小吃。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

    2025/01/09 22:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館「吾妄之境」展覽打破跨性別禁忌，在網路社群引發話題及討論，館方邀請日本百萬VTuber儒烏風亭螺鈿直播介紹南美館及台南特色小吃，近期也規劃3場台日漫畫家簽書會與專題講座，延伸展覽張力。

    「吾妄之境」展覽以BL（男性間戀愛）主題，提出藝術創作中對於「男性之美」的觀看及對於異色的想像。展出作品形式多元，藉由充滿力量的漫畫手稿、傳統與當代相融的繪畫作品、互動性超高的裝置作品，獲得觀眾高度好評。

    南美館去年11月底與觀旅局合作，邀請日本VTuber儒烏風亭螺鈿直播介紹台南市美術館及台南地方特色小吃。這也是螺鈿首度與海外美術館合作，直播中介紹虱目魚皮湯、碗粿、擔仔麵、鱔魚意麵、牛肉湯，以及南部特有的番茄沾薑汁吃法 ，有的還以台語發音介紹，都讓她有高度興趣，邀請各地觀眾到南美館觀展，同時來趟府城美食之旅。

    南美館說，播出後在台灣及日本網路社群引起熱烈迴響，有不少人看完直播，來南美館參觀展覽，而目前在本檔展覽的展覽室中，也隨處可看到儒烏風亭螺鈿介紹展覽的片段。

    南美館也邀請台灣漫畫家每日青菜、日本漫畫家紗久楽さわ與觀眾分享創作過程中的靈感與挑戰，兩場簽書會分別邀請策展人徐嘉晨、資深學者王佩迪教授與漫畫家對談。另邀請《BL教科書》（2024）主編堀亜紀子、守如子兩位教授與資深學者李衣雲教授專題座談，從學術觀點深入剖析BL主題與日本動漫畫作品。

    1月18日《Day Off》作者每日青菜專場簽名會；2月9日《百與卍》作者紗久楽さわ 專場簽名會；2月23日「性別與愛的想像」座談會。相關展覽資訊可上南美館臉書粉絲專頁查詢。

    VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹南美館展覽「吾妄之境」。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

    VTuber（虛擬實況主）儒烏風亭螺鈿介紹南美館展覽「吾妄之境」。（擷取自「Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS」YT頻道）

    台南市美術館「吾妄之境」展覽安排《我的室友帥哥學長》互動裝置，觀眾透過手溫感應摩擦黑色圖塊即可看見隱藏版畫面。（南美館提供）

    台南市美術館「吾妄之境」展覽安排《我的室友帥哥學長》互動裝置，觀眾透過手溫感應摩擦黑色圖塊即可看見隱藏版畫面。（南美館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播