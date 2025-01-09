屏縣九如鄉大排驚現死豬死雞 防疫所緊急採檢送驗

屏東縣動物防疫所派員前往處理並消毒環境。（屏東縣政府提供）

2025/01/09 18:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣九如鄉昌榮路附近大排遭人棄置豬屍和鷄屍，屏東縣動物防疫所據報前往處理，根據外觀及剖檢結果，初步排除非洲豬瘟及高傳染性禽病等重大疾病感染，但仍採集檢體送往獸醫研究所進一步檢驗。

屏東縣動物防疫所今天（9日）說明，該案是於本月6日接獲縣民通報，防疫人員到現場後，觀察豬隻及死鷄死亡時間約3至4天，除了處置清除遭丟棄的一隻死豬、數隻死雞，也對周邊環境全面消毒，防止潛在疾病擴散，為防範動物疫病，也將持續加強鄰近養豬場、家禽場宣導訪視工作，並請養畜禽戶加強斃死畜禽管理，降低病原散播的風險，也請民眾不要太過驚慌。

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屏縣府農業處長鄭永裕呼籲，隨意丟棄動物屍體不僅容易造成病媒孳生、疾病傳播，對環境衛生問題及民眾生活也會間接受影響，害人且害己並違反廢棄物清理法規。

農業處表示，防範非洲豬瘟、禽流感等重要疾病入侵，畜禽養殖業者務必做好自家牧場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜禽應依規定處理，絕對不可任意丟棄，違反規定者除將依動物傳染病防治條例第43條，裁處最高新台幣100萬元罰鍰，撲殺動物所產生的損失，政府也不予補償。

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