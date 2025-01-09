搶救武陵高中「活水碑」大作戰 18名小高一合力重現美池故事

武陵高中18名高一學生成功搶救「活水碑」，讓美池故事重生。（武陵高中提供）

2025/01/09 18:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立武陵高中美池畔有座近60年前第9屆畢業生留下的「活水碑」，去年11月校內美術課拓碑課程發現，活水碑疑因年久失修加上連日大雨沉入水中，學生發起搶救，歷經2次失敗，近日枯水期、水位下降，終於在學校邁入70週年前夕，1月8日下午成功搶救，重新安置在美池小島上，相隔60屆的學長姐與學弟妹藉著活水碑牽起特別的緣分。

武陵高中校內美池過去引入茄苳溪活水，1967年時，第9屆畢業生留下活水碑，上頭書寫朱熹〈觀書有感〉詩句「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，標示了美池過去的水源，是來自茄苳溪引水工程。

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後來美池的水不再引入活水，水源來自降雨或校內排水；而活水碑原本立在美池畔，下方以鵝卵石固定，多年來成了校內地標之一，美術老師姜昌明每年會於11月初舉辦拓碑活動，讓學生尋訪、拓印校園10座石碑。

學生去年11月尋訪石碑時發現，原本立於美池畔的活水碑消失了，校方推測疑因年久失修加上連日大雨，活水碑掉入池水之中，由於施力困難且空間狹小，無法動用大型機械打撈，18名第69屆高一學生合力運用科學原理加上人力團結合作，1月8月完成這項不可能的任務，活水碑重新安置在美池小島上，目賭大家同心協力過程的總務主任林勝立說，「只能給學生比一個大大的讚！」

參與搶救活水碑的學生說，「不曉得當初學長姐是如何把他們從茄苳溪搬進校園裡，如今相隔60年，似乎是一種命定的任務！」學生何紹齊說，搶救活水碑過程雖然驚險，但經過大家的合作還是成功了，很榮幸參加這次的行動。

學生王朗至說，他負責墊高並穩固支架，除了救回武陵高中歷史，也讓他對武陵有更強的認同感。學生劉致逵說，和大家一起完成搶救活水碑大作戰，除了學到很多，也是他第一次踏入美池，是很新穎的體驗。

學生陳姸言說，看著60年前的石碑經過努力後從水池抬起，深感自己做了一件很有意義的事，「如此沉重的石頭都能被移動，再次察覺團隊合作的重要性」。

武陵高中18名高一學生合力完成搶救「活水碑」大作戰。（武陵高中提供）

18名高一學生合力搶救「活水碑」。（武陵高中提供）

18名第69屆高一學生合力運用科學原理加上人力團結合作，完成搶救「活水碑」不可能的任務。（武陵高中提供）

武陵高中18名小高一成功搶救「活水碑」。（武陵高中提供）

原本立於武陵高中美池畔的「活水碑」（紅圈處），疑因年久失修加上連日大雨滑落池中，搶救後重新立於水池旁小島上（藍圈處）。（武陵高中提供）

活水碑上刻有朱熹〈觀書有感〉詩句「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，標示了美池過去的水源。（武陵高中提供）

武陵高中美術課有拓碑課程，讓學生尋訪、拓印校內石碑。（武陵高中提供）

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