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    周杰倫門票4萬元轉售 北市文化局裁罰264萬元創新高

    北市文化局在大巨蛋現場外舉牌向歌迷宣導黃牛防治觀念。（北市文化局提供）

    北市文化局在大巨蛋現場外舉牌向歌迷宣導黃牛防治觀念。（北市文化局提供）

    2025/01/09 17:56

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府成立「黃牛防治專案小組」跨局處查緝，目前文化局已裁罰34件，累計裁罰金額達545萬8200元。專案小組發現，有黃牛將周杰倫演唱會門票搭配娃娃販售，每張4萬元加價轉售，總金額達36萬元，遭開罰264萬6000元，也是黃牛防治上路以來，單一案件最高裁罰金額。

    文化局表示，觸法民眾將原票價5880元的門票與娃娃一同兜售，以每隻娃娃贈送3張票券交易，將每張門票以4萬元價額加價轉售，總販售票券達9張，總金額高達36萬元。警察局查獲後，由市府依照文化創意產業發展法第10條之1第2項規定及裁罰基準，販售金額超過票面金額或定價5倍以上，以每張票面金額裁罰50倍進行開罰。

    文化局指出，近來北市被裁罰案例，包括未成年者、借用帳號或綁物出售，年紀最小甚至未滿18歲者，但依文創法及行政罰法仍需承擔相關罰則。文化局提醒民眾謹慎保護個人資料、社群帳號、通訊軟體帳號等，勿將個人帳號借予親友使用，避免重要個人資料外洩，或被做為不法使用，甚至觸犯共同犯罪嫌疑。

    近期也有許多變形賣票案件，有黃牛假藉以「綁物出售」方式，企圖規避加價轉售事實。文化局表示，此類行為仍屬黃牛加價轉售，只要販售超過票面金額的藝文表演票券就是黃牛行為，文化局提醒，加價轉售、誤觸法網，將面臨原票價10至50倍高額裁罰。

    文化局呼籲，不管黃牛加價行為最終是否成交，若在公開平台上載明「價格私訊」或「價格私談」或其他變形方式加價販售票券，即便未完成交易，都已觸犯文創法。

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