護理師偷拍病患po網訕笑「上班歡樂碎片」 雙和醫院回應了

雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片風波，院方出面道歉。（記者翁聿煌攝）

2025/01/09 17:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院（委託台北醫學大學興建經營）爆出葉姓護理師偷拍病患，以「上班歡樂碎片」等標註發到Threads，內容包括患者床上漏便、滿床血和整桶血尿的畫面，其中還有長者熟睡假牙掉落、口鼻插滿鼻胃管的照片。雙和醫院副院長陳龍出面道歉，他表示，經調查後確認該相關貼文確實為院內護理同仁所發，院方將於10日召開人事評議委員會，依院內規範進行人事評議及懲處。

雙和醫院副院長陳龍表示，醫院8日上午於院方意見反映信箱中收到民眾反應此事，即啟動專案調查，經查證該相關貼文確實為院內護理同仁所發，該名護理師解釋，她的用意為記錄工作生活與抒發情緒，原本以為只要不洩露病患的身分、病歷、樣貌等資訊，就不會侵犯到病患的隱私，經院方嚴正告知該護理同仁此舉不妥並有損病人隱私與權益，該名護理師已立即刪除、撤下相關照片及貼文。

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院方表示，針對該同仁的不當行為，院方將依院內規範進行人事評議及懲處；此外，未來會加強院內主管、同仁對於病人隱私觀念之教育訓練。

雙和醫院表示，院方向來恪守病人權利與隱私，絕不允許、容忍任何形式之病人隱私、權力侵犯。

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