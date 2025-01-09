為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    護理師偷拍病患po網訕笑「上班歡樂碎片」 雙和醫院回應了

    雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片風波，院方出面道歉。（記者翁聿煌攝）

    雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片風波，院方出面道歉。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/09 17:59

    〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院（委託台北醫學大學興建經營）爆出葉姓護理師偷拍病患，以「上班歡樂碎片」等標註發到Threads，內容包括患者床上漏便、滿床血和整桶血尿的畫面，其中還有長者熟睡假牙掉落、口鼻插滿鼻胃管的照片。雙和醫院副院長陳龍出面道歉，他表示，經調查後確認該相關貼文確實為院內護理同仁所發，院方將於10日召開人事評議委員會，依院內規範進行人事評議及懲處。

    雙和醫院副院長陳龍表示，醫院8日上午於院方意見反映信箱中收到民眾反應此事，即啟動專案調查，經查證該相關貼文確實為院內護理同仁所發，該名護理師解釋，她的用意為記錄工作生活與抒發情緒，原本以為只要不洩露病患的身分、病歷、樣貌等資訊，就不會侵犯到病患的隱私，經院方嚴正告知該護理同仁此舉不妥並有損病人隱私與權益，該名護理師已立即刪除、撤下相關照片及貼文。

    院方表示，針對該同仁的不當行為，院方將依院內規範進行人事評議及懲處；此外，未來會加強院內主管、同仁對於病人隱私觀念之教育訓練。

    雙和醫院表示，院方向來恪守病人權利與隱私，絕不允許、容忍任何形式之病人隱私、權力侵犯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播