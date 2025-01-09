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    南投馬海僕富士山4神木遭「開腸剖肚」 疑山老鼠集團僱外勞下毒手

    南投仁愛鄉馬海僕富士山4株紅檜神木遭盜伐，現場有的巨木遭砍倒，有的樹基被盜木鋸成塊材，神木慘遭「開腸剖肚」，場面觸目驚心。（山友提供）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山4株紅檜神木遭盜伐，現場有的巨木遭砍倒，有的樹基被盜木鋸成塊材，神木慘遭「開腸剖肚」，場面觸目驚心。（山友提供）

    2025/01/09 17:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉奧萬大北界的馬海僕富士山，近日驚傳山老鼠盜伐4株紅檜神木，現場可見樹木基部遭鋸「開腸剖肚」，甚至有巨木被砍倒，場面觸目驚心。轄區仁愛警方表示，該案已掌握盜伐線索，研判是本國山鼠集團聘僱外勞下此毒手，之後會運用盜伐跡證，儘速追查嫌犯到案。

    仁愛鄉馬海僕富士山，本月7日有山友直擊當地神木遭盜伐，並目擊3名外籍勞工逃竄，以及盜伐的工寮，現場4株紅檜神木有的被砍，有的樹木被鋸成塊材，導致樹基部有如遭「開腸剖肚」，樹勢遭到重創，未來恐難以存活。

    仁愛警方指出，該盜伐案與去年的山老鼠盜伐案有關，研判是本國山老鼠集團，聘僱外籍勞工在山區犯案，推測盜伐是最近的事，針對該案也已掌握線索，考量案發現場偏遠，登山路程需耗費數日，後續將與檢方研議申請直升機，以利現勘調查。

    林保署南投分署表示，該案經山友通報後，已受理調查，並派員上山了解情況，後續也會配合檢警偵辦，盼將盜伐集團繩之以法。

    南投仁愛鄉馬海僕富士山4株紅檜神木遭盜伐，現場有的巨木遭砍倒，有的樹基被盜木鋸成塊材，神木慘遭「開腸剖肚」，場面觸目驚心。（山友提供）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山4株紅檜神木遭盜伐，現場有的巨木遭砍倒，有的樹基被盜木鋸成塊材，神木慘遭「開腸剖肚」，場面觸目驚心。（山友提供）

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