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    雲林太平媽發4位數紅包 7年逾千名學子受惠

    雲林縣西螺福興宮今發放獎助學金給雲林、彰化共80所國高中小學，共200位學子受惠，發出金額近50萬元。（圖由西螺福興宮提供）

    雲林縣西螺福興宮今發放獎助學金給雲林、彰化共80所國高中小學，共200位學子受惠，發出金額近50萬元。（圖由西螺福興宮提供）

    2025/01/09 17:47

    〔記者李文德／雲林報導〕寒冬送暖！雲林縣西螺福興宮今（9）日發放獎助學金給雲林、彰化共80所國高中小學，共200位學子受惠，發出金額近50萬元。不少學童領完後開心地說，過年前第一個紅包，但將存下來，作為購買書籍、文具等用途。

    西螺福興宮董事楊文鐘今率領董監事頒發獎助學金。他表示，獎助學金2018年開辦至今已7年，總共幫助超過1200位經濟需幫助的學童。雲林縣西螺、二崙、崙背、莿桐、林內、彰化二水、溪州、竹塘等各級學校家境清寒學生、持有低收入戶證明者即能申請，皆是經由班級導師確實家訪，送給廟方名單。多年來已發放超過300萬元獎助學金。

    廟方表示，此次獎助學金發放金額約50萬元，小學生每人2000元、國中生每人3000元、高中生每人4000元；不少學生收到後開心地說「這是過年前第一個紅包」，但要好好存下來，當作註冊、學雜費。

    楊文鐘表示，期盼在歲末年終送上福興宮「太平媽」祝福，讓孩子感受溫暖，勉勵獲獎學童「要記得回饋社會」，一起成就好事。

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