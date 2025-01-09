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    高雄市今年中打通曹謹路利多 台鐵鳳山車站大樓加速2月中重新招商

    高雄市今年中將打通曹謹路利多，台鐵鳳山車站開發大樓加速2月中重新招商。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今年中將打通曹謹路利多，台鐵鳳山車站開發大樓加速2月中重新招商。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/09 17:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓二度流標，台鐵原定3個月後公告招商，因應高雄年中打通曹謹路利多，台鐵將加快招商腳步，力拚農曆春節後2月中重新招商，有信心招商會順利，預計6月完成評定最優申請人，9月完成招商議約，預計2025年第四季營運。

    台鐵推動鳳山車站開發大樓整建營運移轉ROT促參案，去年4月底、9月底二度招商，廠商持保守觀望態度，二次均無人投標，立法院交通委員會今南下視察，聽取鳳山區北門里謝秀霞等人意見，許智傑要求台鐵提出對策，加速推動招商。

    台鐵根據廠商提供意見，分析市場區位、建物空間規劃、投資風險三大因素，鄰近大型商場三井LaLaport準備進駐，台鐵大樓商場較難找到一線品牌店家進駐，高雄車站商業大樓近期招商，成為廠商優先選擇；車站與開發大樓無連通道，不利吸引旅運人流，南側曹謹路遲未打通，也影響人車動線等。

    高雄市地政局將於今年中打通車站環狀道路曹謹路，台鐵視為利多將加快招商腳步，包括調降權利金、延長契約年期、減少房屋稅負擔，以提升競爭力，並調整建物空間用途規劃增加誘因，協助廠商辦理使照及特照變更，以降低廠商投資風險。

    交通部次長伍勝園表示，曹謹路打通後，車站周邊交通順暢，會引進更多人流，農曆春節後招商沒有問題，交通部將全力協助；台鐵董事長杜微指出，曹謹路打通後消除不利因素，對於第三次招商很有信心，應該會很順利。

    立委許智傑說，招商引進三井LaLaport進駐鳳山，沒想到成為台鐵開發大樓招商擔憂之一，鳳山人期盼全國首座電影院火車站，台鐵克服牴觸戶等不利因素外，台鐵應以優厚條件吸引廠商，包括降低保證金，建物規劃應符合廠商需求，現行規劃電影院太小，應變更設計調整空間，他也將要求車站與商場應相通，將車站人流引進商場，提高廠商招商意願，掌握互惠原則，促進招商成功。

    高雄市將於今年中打通車站周邊環狀道路曹謹路，目前怪手已進駐。（記者陳文嬋攝）

    高雄市將於今年中打通車站周邊環狀道路曹謹路，目前怪手已進駐。（記者陳文嬋攝）

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