教育部表揚國際奧賽獲獎學生 金牌國手重充足睡眠、遇壓力跳街舞

教育部今表揚去年在國際數理學科奧林匹亞競賽中表現優異學生。（記者楊綿傑攝）

2025/01/09 17:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部今表揚去年在國際數理學科奧林匹亞競賽中表現優異學生，國手們也公開自己的秘訣，如地球科學金牌林彥霆分享讀書的訣竅是11點就上床睡覺；物理金牌蔡忠達透過跳街舞紓解壓力；生物金牌林威樂則保持休閒與讀書時間平衡；化學金牌葛彥宏還當起Youtuber錄製科普影片；國中科學金牌羅子堯則透過閱讀外國科學網站提升知識，展現多元性。

2024年我國共選派47人次參與10項國際奧林匹亞競賽，均有優異表現，包括由哈薩克主辦的第三十五屆國際生物奧林匹亞競賽，我國4名選手全奪金，在81個中國家排第一；羅馬尼亞主辦的第21屆國際國中科學奧林匹亞競賽，我國6名選手也都奪金，在51個參賽國中排第二。

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就讀竹科實驗高中的林奕霆表示，會保持自己有7小時的睡眠時間，睡眠充足下，不論考試還是學習新東西頭腦都會比較清楚。面對比賽，最重要是心態調整，一直鼓勵自己絕對可以挺過去。

就讀台中一中的蔡忠達每天都要花4至9小時讀物理，能有好表現，他認為重點在於努力，但也坦言有時候會面臨熱情退卻，所以自己會透過分一點時間做有興趣的事情如跳街舞，調適心理壓力。

就讀建中的林威樂則分享，讀書與娛樂的時間分配各一半，平常把打麥塊電玩當做休閒，從小有練鋼琴並在音樂比賽獲獎的他，覺得靈活的手對做實驗及解剖都有幫助。

就讀台南一中的葛彥宏說，透過不斷摸索自己，找出對化學的熱誠，也會藉由去參與大學的實驗多練習，閒暇時還會拍影片、做簡報，並利用Youtube對大眾做科普。

也是就讀於台南一中的羅子堯提到，自己國一時就立定志向，參與中山大學的人才培育計畫，努力到國三終於當選國手，平時除了閱讀大學用書，也會上外國科學網站研讀論文及研究成果，從中加強知識及英文。

教育部主秘林柏樵指出，我國自1991年參賽起，總計已獲得561面金牌、445面銀牌、291面銅牌及139面榮譽獎，顯示我國學生科學教育紮實。教育部也設有獎學金及升學優待辦法，會持續支持學生投入科研。

國中科學金牌國手羅子堯。（記者楊綿傑攝）

地球科學金牌國手林彥霆。（記者楊綿傑攝）

生物金牌國手林威樂。（記者楊綿傑攝）

化學金牌國手葛彥宏。（記者楊綿傑攝）

物理金牌國手蔡忠達。（記者楊綿傑攝）

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