永續旅遊 台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證

台東2民宿獲得「GTS綠色旅行標章」，業者認為，這也是對更多業者的鼓勵、看見商機。（台東縣政府提供）

2025/01/09 17:17

〔記者劉人瑋／台東報導〕綠島「夏卡爾民宿」與太麻里「打個蛋海旅」獲得全球知名「GTS綠色旅行標章」（Green Travel Seal）認證，台東縣縣府說，這是對台東永續觀光領域的肯定。業者則說，獲認證可更受上市櫃公司青睞，但對自身而言算是拋磚引玉、鼓勵更多業者專注永續旅遊。

台東縣交通及觀光發展處指出，「GTS綠色旅行標章」是在荷蘭創立的第二方認證系統，除了必須符合勞基法、營業登記、消防安全等基本規範外，申請者還需在友善環境產品使用、文化保存、自然保育行動等方面，實施超過30項永續措施，提供詳細的證明資料。

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「打個蛋海旅」民宿主人武撒恩（Sam）說，光是認證「真的要被搞死」，需準備許多報表如水電用量、為環境付出，一切都需量化，標章有效期3年又要年年審查，每年需提出明年度永續計畫書，若未達成就會被吊銷認證，優點是目前企業在採購時會因ESG認證首先採用此一系統，因此更受上市櫃公司青睞。大飯店會更需要，但這種拋磚引玉的動作更能帶動全縣業者期待、看到商機。

綠島「夏卡爾民宿」獲得「GTS綠色旅行標章」。（台東縣政府提供）

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