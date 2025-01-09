為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永續旅遊 台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證

    台東2民宿獲得「GTS綠色旅行標章」，業者認為，這也是對更多業者的鼓勵、看見商機。（台東縣政府提供）

    台東2民宿獲得「GTS綠色旅行標章」，業者認為，這也是對更多業者的鼓勵、看見商機。（台東縣政府提供）

    2025/01/09 17:17

    〔記者劉人瑋／台東報導〕綠島「夏卡爾民宿」與太麻里「打個蛋海旅」獲得全球知名「GTS綠色旅行標章」（Green Travel Seal）認證，台東縣縣府說，這是對台東永續觀光領域的肯定。業者則說，獲認證可更受上市櫃公司青睞，但對自身而言算是拋磚引玉、鼓勵更多業者專注永續旅遊。

    台東縣交通及觀光發展處指出，「GTS綠色旅行標章」是在荷蘭創立的第二方認證系統，除了必須符合勞基法、營業登記、消防安全等基本規範外，申請者還需在友善環境產品使用、文化保存、自然保育行動等方面，實施超過30項永續措施，提供詳細的證明資料。

    「打個蛋海旅」民宿主人武撒恩（Sam）說，光是認證「真的要被搞死」，需準備許多報表如水電用量、為環境付出，一切都需量化，標章有效期3年又要年年審查，每年需提出明年度永續計畫書，若未達成就會被吊銷認證，優點是目前企業在採購時會因ESG認證首先採用此一系統，因此更受上市櫃公司青睞。大飯店會更需要，但這種拋磚引玉的動作更能帶動全縣業者期待、看到商機。

    綠島「夏卡爾民宿」獲得「GTS綠色旅行標章」。（台東縣政府提供）

    綠島「夏卡爾民宿」獲得「GTS綠色旅行標章」。（台東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播