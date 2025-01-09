饗饗事件》諾羅病毒散播力快速 北市衛生局：用餐前需正確洗手

病毒性腸胃炎的病原無法藉由酒精消毒，建議民眾用餐前、如廁後都要落實使用肥皂正確洗手。（台北市衛生局提供）

2025/01/09 17:08

〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北信義店疑似食物中毒事件持續擴大，已累計39人在5日、6日前往用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。北市衛生局指出，常見的諾羅病毒傳染力及散播力快速廣泛，且病毒顆粒非常少量即可致病，使用酒精無法達到消毒效果，用餐前需使用肥皂或洗手乳正確洗手，才能有效防治病毒性腸胃炎。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年第1週全國急、門診腹瀉就診人次已達15萬619人次，為2019年以來同期新高。台北市衛生局說明，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾羅病毒及輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受諾羅病毒感染，而5歲以下幼童腹瀉則常由輪狀病毒引起。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局強調，病毒性腸胃炎的病原無法藉由酒精消毒，建議民眾用餐前、如廁後都要落實使用肥皂正確洗手；清潔居家環境或嘔吐物及排泄物，一般環境可使用市售漂白水以1:50比例稀釋擦拭消毒；嘔吐物及排泄物可使用1:10比例稀釋消毒，再以清水擦拭或沖洗，降低病原傳播風險。

衛生局表示，病毒性腸胃炎的傳染途徑，除了食用受污染的食物、水或使用不潔的餐具外，也可能以吸入病人嘔吐物或排泄物，所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。

衛生局呼籲，病毒性腸胃炎傳染力強，易在各年齡層中傳播，民眾一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞修復，注重環境清潔，以防將病毒傳染給家人或朋友，且症狀解除48小時後，才返回上班或上課。

急性腸胃炎的病因多半由細菌或病毒引起，其中又以諾羅病毒及輪狀病毒最為常見。（台北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法