愛心9年不間斷！華聖愛心圍爐 62學員享用奧運級膳食

前台灣金聯董座、EQT資深顧問呂政璋（右四）與企業好友，連續9年舉辦愛心圍爐。（記者李文德攝）

2025/01/09 17:07

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣天主教土庫華聖啟能中心今（9）日舉辦愛心圍爐活動，由前台灣金聯董事長呂政璋，與其企業好友辦理，今年特別邀請巴黎奧運中華代表隊主廚團隊掌廚10多道佳餚，讓百位身心障學員及員工們，享受「奧運級圍爐」。另斗六市一群善心人士發起拔蘿蔔做愛心活動，上月開放民眾採摘，10台斤以下免費超過隨喜樂捐，收到約10萬元善款，雲林宏宇關懷協會及縣議員林岳璋湊足13萬元，今天也悉數捐給雲林縣小天使發展協會。

華聖啟能中心目前共有62位身心障學員，今愛心圍爐平安宴席開逾10桌，嘉義教區主教浦英雄、士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘和前台灣金聯董座、EQT資深顧問呂政璋等人出席。

請繼續往下閱讀...

中心主任劉振旺指出，公益活動已舉辦長達9年，期間愛心不斷，此次超過10多道佳餚讓學員們享用，不僅是愛心傳遞的見證，更是呼籲社會各界可加入公益行列。

呂政璋表示，公益不是一時的熱情，而是長久的堅持。春節圍爐讓大家更深刻體會到陪伴的重要性；鍾紀銘表示，公司去年負責巴黎奧運台灣隊膳食，今天讓學員們品嘗與奧運選手同等級的美食，共同傳遞愛與溫暖。

另上月雲縣議員林岳璋及雲林縣宏宇關懷協會在斗六舉辦公益拔蘿蔔活動，吸引上千人參與。每人限採10斤蘿蔔，超重部分採樂捐，共募得約10萬元。今林岳璋和協會湊足13萬元，悉數給小天使協會。

小天使協會理事長林甘表示，協會中安置智能障礙、腦麻等青年，去年開設日照中心後，急於籌措設備經費，感謝協會及議員發起這麼有意義的活動，讓民眾看到需要被關心的孩子們。

林岳璋表示，身心障礙青年需要大家協助其自立，更需資金挹注，公部門補助有限，盼透過民間力量達拋磚引玉效果，讓更多人響應。

雲林縣天主教土庫華聖啟能中心舉辦愛心圍爐活動，今年主辦單位邀請巴黎奧運台灣代表隊主廚團隊掌廚10多道佳餚，讓百位身心障學員及員工們，享受「奧運級圍爐」。（圖由華聖啟能中心提供）

雲縣議員林岳璋（前左4）及雲林縣宏宇關懷協會上月在斗六舉辦公益拔蘿蔔活動，共募得約10萬元。今林岳璋和協會湊足13萬元，悉數給雲林縣小天使發展協會。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法