蜂蜜變黃金！彰化姊妹用無螫蜂蜜做甜點開咖啡廳 獲30萬創業補助

彰化人李于廷（中）和妹妹李宥霖（右），獲得彰化青年創業獎勵30萬元補助金，縣長王惠美（左）今到店加油打氣。（圖縣府提供）

2025/01/09 16:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕大學主修餐飲的彰化人李于廷，與商品設計專業的妹妹李宥霖，以自家養的無螫蜂蜂蜜為靈感，研發飲品和甜點，創立品牌「Honey Mama 蜂蜜媽媽」。

她們將品牌名稱作為咖啡廳的店名，從山下、彰化文創基地「中興莊」搬遷到山上、彰化市南郭路台鐵舊宿舍群的「彎角聚落」，擴大經營，並獲得30萬元的彰化縣青年創業補助，成為縣府鼓勵青年返鄉創業的成功案例。

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今天，縣長王惠美與縣議員温芝樺、黃千宴、黃柏瑜、莊陞漢、吳韋達等人特別到店支持，品嚐美味甜點。兩姐妹分享創業歷程，並鼓勵年輕人善用資源，不讓才能被埋沒。

李于廷表示，特別感謝縣府的幫助，中興莊是友善的起點，幫助她們累積客源。合約結束後，她們選擇搬到距市區不遠的八卦山「彎角聚落」，持續經營，3個月來成效良好。

兩姊妹各自發揮專業，攜手打造「Honey Mama 蜂蜜媽媽」品牌。李于廷負責食品研發，李宥霖專注包裝設計，將自家蜂蜜融入飲品和甜點，傳達「健康飲食、安心品味」的理念，希望為彰化增添更多美好。

王惠美指出，傳統養蜂的蜂蜜多以塑膠桶裝，一桶一桶銷售，通路有限。李家姊妹將自家無螫蜂蜂蜜製成獨特產品，搭配新潮包裝，創造具質感的品牌形象。她們原本在中興莊營運，因整修搬遷至「彎角聚落」，投入上百萬元整修空間，吸引許多年輕人前來享受山上的愜意時光。

青發處長陳柏村表示，彰化青年創業獎勵計畫至今已補助128位年輕人創業，凡設籍彰化縣、年齡18至45歲者，完成30小時創業研習課程即可申請，每案最高補助30萬元。

彰化年輕人自創品牌「Honey Mama 蜂蜜媽媽」研發靈感來自於自家養的無螫蜂蜂蜜。（圖縣府提供）

「Honey Mama 蜂蜜媽媽」咖啡廳經營多角化，從飲品到糕點，擴馭生活芳香商品。（圖縣府提供）

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