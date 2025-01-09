禁止飼養輸入清單引爆特寵界不滿 動保團體籲回歸理性討論

動社指出，許多特殊寵物常被飼主不當對待後遺棄，這些健康出現嚴重問題的特殊寵物被收容後，若不得不選擇安樂死時，應該要有規範，指相關說法卻遭部分人士扭曲。（動社提供）

2025/01/09 15:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部動保司3日邀集專家團體討論955種物種在內的禁止飼養或輸入動物清單，引起非犬貓以外寵物界不滿，指不知相關名單從何而來，當時與會的台灣動物社會研究會（動社）執行長陳玉敏今（9）日指出，國際已常見寵物黑白灰名單管理，台灣非首創，籲回歸理性討論。

異寵界近期對農業部針對可能禁養的物種清單討論表達不滿，也質疑為何由工研院執行清單評估，動保司日前已澄清，目前仍在公共政策討論階段，沒有上路時間表，工研院僅處理行政協調與召開相關會議，與會專家多是生態與野保領域人士，並非由工業部門處理農業生態事務，部分人士仍持續批評，並攻擊與會的動保團體。

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動社為這次被外界攻擊的動保團體之一，動社執行長陳玉敏指出，近來網路流傳許多嚴重扭曲團體在會議上的發言與不實指控，她要求這些人直接具名點出是誰說，也還原當時是提醒中央單位若異寵遭飼主遺棄後的收容問題，尤其許多異寵可能被飼主不當對待飼養，健康狀況不佳被遺棄到收容所，若不得不選擇安樂死時，是否有良好的安樂死規範，也必須針對不同動物制定相關規範，隨後動保司長江文全以禁養比特犬為例，指並無大規模棄養，台灣動物園暨水族館協會則表示可協助收容。

陳玉敏進一步指出，大家想養什麼寵物與背後涉及的產業利益，每人都有權利表達，但若涉及動物福利、傳染病風險、公共安全還是必須回歸理性討論，尤其台灣一直對犬貓以外的寵物繁殖販售管理等無法可管，隨動保司於2023年成立後才開始積極面對相關問題，也開始著手處理國際目前已常見的寵物黑白灰名單，這次討論的就是禁養的黑名單，而相關名單事實上歷經1年半討論，也諮詢超過40位專家學者，盼外界回歸理性討論。

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