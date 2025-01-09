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    「寶島風情郵票－新竹」1/15發行

    中華郵政公司於1月15日發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚。（中華郵政公司提供）

    中華郵政公司於1月15日發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚。（中華郵政公司提供）

    2025/01/09 14:10

    〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司持續發行「寶島風情」系列郵票後，續以新竹著名景點新竹火車站、竹塹城迎曦門、關西東安古橋、新豐紅樹林生態保護區為主題，於1月15日發行「寶島風情郵票—新竹」1套4枚，郵票面值分別為8元2枚及12元2枚。

    中華郵政公司指出，這次郵票面值8元的郵票圖案為新竹火車站與竹塹城迎曦門，其中新竹火車站是全台現役車站中歷史最悠久，寄棟式屋頂及牛眼窗極具特色，屋頂上鐘塔更是新竹地標。

    此外，竹塹城迎曦門城座由花崗石條以一層丁一層順砌造而成，前後各有外小內大圓拱形門洞，正門門洞上方有額題「迎曦」，是新竹文化象徵地標。

    另，中華郵政公司說明，面值12元的郵票圖案為關西東安古橋與新豐紅樹林生態保護區，其中關西東安古橋位於新竹縣關西鎮，橫跨牛欄河兩岸，橋體為石構造之連拱式結構，外層石砌，橋拱為半圓形，造型兼具結構與美學，見證地方歷史發展。

    新豐紅樹林生態保護區則位於新竹縣北邊紅毛河出海口，內有占地8.5公頃的紅樹林，是北臺灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生紅樹林，區內設有觀賞步道，可近距離欣賞濕地特有多元豐富景觀，被譽為國寶級生態教室。

    中華郵政公司指出，這次配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月13日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局（詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢。

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