去韓國旅遊必買「1神物」 釣出台網友大推：最近寒流都靠它

一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/01/09 14:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今天全台各地逐漸降溫。一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響，有人直呼「買了四季被，最近的寒流都靠它」。

這名在南韓旅遊網友7日於Dcard發文，內容提及她逛街時看到販售韓國棉被店家，好奇之下買了1條四季被帶回飯店睡覺，隔日「一起床我真的受不了欸，超舒服的」，她直呼「幸好這幾天還在韓國玩！還可以買，真心推薦大家來韓國都要買棉被」。

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網友看到PO文紛紛留言，有人說「真的，我買了一件薄的 一件厚的，超級好蓋」、「我買了四季被，最近的寒流都靠它！不過我有在吹暖氣的習慣，有吹暖氣的人可以考慮一條四季被」、「我們家每人一件，被我推坑，又輕又暖又親膚，皮膚脆弱敏感的真的要入手一件」，還有網友理性回應「建議都去買買看再說，因為我以前也是這樣覺得......自從買了以後直接一直繁殖，真的特別好用又便宜，還能直接丟洗衣機洗，洗不壞，也不重！剛打開時有沒有什麼怪味，CP值完全爆表」。

一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。（圖擷自Dcard）

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