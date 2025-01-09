為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去韓國旅遊必買「1神物」 釣出台網友大推：最近寒流都靠它

    一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    2025/01/09 14:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今天全台各地逐漸降溫。一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響，有人直呼「買了四季被，最近的寒流都靠它」。

    這名在南韓旅遊網友7日於Dcard發文，內容提及她逛街時看到販售韓國棉被店家，好奇之下買了1條四季被帶回飯店睡覺，隔日「一起床我真的受不了欸，超舒服的」，她直呼「幸好這幾天還在韓國玩！還可以買，真心推薦大家來韓國都要買棉被」。

    網友看到PO文紛紛留言，有人說「真的，我買了一件薄的 一件厚的，超級好蓋」、「我買了四季被，最近的寒流都靠它！不過我有在吹暖氣的習慣，有吹暖氣的人可以考慮一條四季被」、「我們家每人一件，被我推坑，又輕又暖又親膚，皮膚脆弱敏感的真的要入手一件」，還有網友理性回應「建議都去買買看再說，因為我以前也是這樣覺得......自從買了以後直接一直繁殖，真的特別好用又便宜，還能直接丟洗衣機洗，洗不壞，也不重！剛打開時有沒有什麼怪味，CP值完全爆表」。

    一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。（圖擷自Dcard）

    一名網友分享前往南韓旅遊時，好奇之下買了1條四季被，沒想到非常溫暖，打算回台前多買幾條，PO文曝光後引發不少網友迴響。（圖擷自Dcard）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播