浪漫來襲！彰化「仙境花海」大爆開 打卡熱點曝光

在彰化縣花壇鄉的花壇車站後站一大片波斯菊花海，與火車呼嘯而過，形成美麗的場景。（圖由「八卦山上用腦過度的八卦山上智久」授權使用）

2025/01/09 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕浪漫花海來了！正值二期稻作休耕期，彰化縣不少稻田，農民利用休耕養地撒下的波斯菊花種籽，現已開滿了花，小小的花朵，單朵看不起眼，但「碩大就是美」再加上稻草裝置藝術，就形成一片片「史詩級」花海的，美如仙境、如畫。縣府歡迎大家前來體驗花開正好的浪漫氛圍，來彰化踏青賞花，感受這份來自大自然賜予人類的禮物。

美麗的花姿隨風搖曳，彷彿進入花花世界，看了美美的花，心情也飛揚，連日來，已有不少攝影愛好者還有愛花、喜歡賞花的民眾，用專業相機或順手拿起手機隨意取景，拍下美麗的花田景象。

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「拍下這景象的那一刻，心裡特別平靜又開心，好像所有的煩惱都被這片花海沖淡了。」、「這片花海，不只漂亮，還有一種讓人心情瞬間變好的魔力，真的是冬天裡最暖心的驚喜！」許多民眾經過鄉間小路，順手拍下稻田裡綻放波斯菊、向日葵花海，美麗的心情全寫在其鏡頭裡。她們說，這才是真實生活裡的再平凡不過的享受。

其中，彰化市彰草路123巷，在彰草路、金馬路交叉路口的休耕農田，農民趁著休耕期，撒下花期短又容易生長的波斯菊種籽，以養地利，等翻土之後作為下一期稻作的肥料，目前花已開好開滿，還有用稻草編織而成的各種擬人化的裝置藝術，美不勝收，此時花開正是感受花田如仙境的大好時機。

另外，在花壇鄉的花壇車站後站一大片波斯菊花海，火車呼嘯而過，花朵隨風擺動的姿影，運氣好的話，藍天白雲下，就能捕捉到火車穿越花海如畫作的景象。而在國道3號、和美交流道附近的線東路6段一帶，五顏六色的波斯菊開滿，為大地增添美麗的色彩。

正值二期稻作休耕期，彰化縣多處稻田搖身一變成「仙境花海」。（圖由「八卦山上用腦過度的八卦山上智久」授權使用）

花田隨風搖曳，宛如進入一個專屬於花的世界，吸引不少民眾與攝影愛好者駐足，拿起手機或相機，隨手記錄下這片令人心醉的景象。（圖由「八卦山上用腦過度的八卦山上智久」授權使用）

農民在稻田撒下生長快速且花期短的向日葵，不僅養地，也讓稻田一時成為美景打卡點。（圖由「八卦山上用腦過度的八卦山上智久」授權使用）

彰化縣政府歡迎大家前來體驗花開正好的浪漫氛圍，來彰化踏青賞花，感受這份來自大自然賜予人類的禮物。（圖由「八卦山上用腦過度的八卦山上智久」授權使用）

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