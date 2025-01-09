蘭花園區轉型花卉產業創新園區 次長胡忠一：推動成為世界蘭花中心

農業部次長胡忠一表示，全力支持蘭花園區公共設施改善以及推動花卉產業創新園區計畫，要讓園區成為世界的蘭花中心。（記者王涵平攝）

2025/01/09 13:04

〔記者王涵平／台南報導〕台南是台灣蘭花的主要產地，農業部推動蘭花生技園區轉型花卉產業創新園區，農業部次長胡忠一今日現勘表示，全力支持蘭花園區公共設施改善以及推動花卉產業創新園區計畫，要讓園區成為世界的蘭花中心。

立院財委會召委賴惠員今與委員前往後壁區的台灣蘭花生物科技園區現勘，農業部等相關單位陪同，了解園區建設進度與國際蘭展籌備狀況，並召開農漁畜牧團體綜合座談，與基層農業代表深入交流。台灣蘭花生物科技園區是全球最大的蘭花產業聚落，匯聚全台蘭花生產與研發的精華。園區目前已累積投資217億元，進駐84家次廠商，年營業額超過20億元，蝴蝶蘭更以49.6億元的出口值，穩居全球領先地位。

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賴惠員指出，園區設施升級計畫已獲得額外預算1.74億元，用於改善園區內道路、排水系統及溫室設施等公共建設，將與林俊憲委員攜手向農業部爭取更多預算，全面提升蘭花園區的公共服務效能，為產業發展奠定更堅實的基礎。

針對即將於3月舉行的2025國際蘭展，胡忠一表示，園區正全面升級，新增展覽專用設施及智慧化管理系統，承諾蘭展的建置工作在1月底都能完成以確保蘭展順利舉行，並為台灣蘭花創造更多國際商機。

農業部推動的「花卉產業創新園區」計畫，將投入68.25億元開發新增120公頃園區，結合基因選育、生長調控與病蟲害防治等生物科技技術，並引入智慧農業的應用，打造國際一流的花卉創新基地。賴惠員表示，園區升級後不僅能進一步鞏固台灣蘭花的領先地位，還能吸引更多國際投資與合作，成為台灣農業國際化的重要標竿。

台南是台灣蘭花的主要產地，農業部推動蘭花生技園區轉型花卉產業創新園區，立院財委會召委賴惠員等人前往現勘。（記者王涵平攝）

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