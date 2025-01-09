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    鹽水蜂炮、空山祭等過年活動看這裡！ 2025台南行春網站上線

    世界三大民俗慶典之一「鹽水蜂炮」將於2月11及12日登場。（圖由南市府提供）

    世界三大民俗慶典之一「鹽水蜂炮」將於2月11及12日登場。（圖由南市府提供）

    2025/01/09 12:40

    〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓民眾一站查詢台南行春哪裡玩，南市觀光旅遊局特別建置「台南行春」網站，集結全台南各地春節活動、展覽、花海美景及導覽服務等資訊，還可查詢即時交通資訊網及過年期間各區主要寺廟活動，要讓遊客在春節期間輕鬆享受更便利的旅遊體驗。

    南市觀旅局指出，台南的春節活動豐富多元，有被譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節─空山祭」、春節最具規模的「月津港燈節」，加上去年首辦就榮獲國際繆思設計金獎的「新營波光節」等特色燈節活動，以及六甲落羽松、南瀛綠都心與永康公園、鹽水花海等，都打卡走春景點。

    觀旅局長林國華表示，1月29日至2月2日春節期間，台南虎頭埤、德元埤及葫蘆埤風景區也有推出「2025三埤迎春─蛇宓都好玩」活動，有音樂演出、幸福市集、德元埤獨木舟等活動。另外，冬日正是泡湯的好時節，台南有關子嶺、六重溪與龜丹溫泉可選擇。

    而場面震撼萬分的「鹽水蜂炮」將於2月11及12日登場，已躋身世界三大民俗慶典之一。此外，還有正統鹿耳門聖母廟最知名的元宵煙火秀，每年總吸引很多民眾、攝影愛好者朝聖，歡迎各地旅客一同感受充滿文化與宗教意義的節慶盛典。

    林國華說，台南獲英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」及美國CNN評為2024年最佳參訪地，2025年英國媒體《Time Out》更將台南列為亞洲最佳旅遊城市之一，均為台灣唯一入榜城市。所以，這個春節假期就來台南走春吧！詳情請上2025台南行春網

    2025龍崎光節：空山祭，作品《山岳共鳴》。（圖由南市府提供）

    2025龍崎光節：空山祭，作品《山岳共鳴》。（圖由南市府提供）

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