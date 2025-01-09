台東森林公園番面鴨過盛 縣府農業處攜手寶桑部落獵人出動獵鴨

首場狩獵獲得5隻。（部落提供）

2025/01/09 13:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市森林公園內一群番面鴨其飛行能力差勁，所有人都不看好牠們能撐過當年冬天，想不到如今已撐到第3個冬天且數量日益龐大，主管單位縣府農業處編經費抓鴨卻仍無法扼止其數量，目前與寶桑部落合作獵鴨，目前經一晚狩獵巳獲5隻，這也是極少見公部門與部落合作的狩獵兼移除外來種。

部落正式的祭儀活動剛結束，昨傍晚6、7名獵人趁著森林公園快到打烊時間入內狩獵，在有少數遊客仍在場時，獵人見游泳的番面鴨被麵包屑誘來以彈弓打下，待遊客散去後則是以彈弓、獵槍並用，一舉打下5隻成鴨。

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族人還是秉著獵人傳統，針對本不該出現，或過多的物種下手，且「拿不回來的獵物就不打，才不造成濫殺」，想不到番面鴨旺盛活動力竟然超乎想像，有些在岸邊中彈的鴨子竟以最後一口氣游到湖中，本來只打山豬、水鹿、山羌的獵人，第一次到湖邊獵鴨，狀況不一樣、方法也只能隨機應變，改用「路亞」釣具將遠離岸邊的鴨子「釣」回來，最終一晚獵得5隻鴨。獵人表示，會再持續狩獵，而公園方面則呼籲民眾不要再餵食。

台東森林公園是國家級卑南溪濕地，主管單位常因移除外來種問題頭痛，約3年多前，一群番面鴨突然出現在公園的鷺鷥湖，鳥友推測其為混種鴨並在該處產卵。當時一口氣出現8隻，卻因不明原因逐漸剩下4隻，農業處認為，可能番面鴨只適合飼養，野外環境嚴峻難以生存，應該撐不了太久。

綜合各界說法，小鴨在湖面成群游泳模樣可愛，吸引許多遊客違規餵食，小鴨棲地常見大量白吐司散一地，鴨子最後甚至還會見人就靠近，遇危險就游到湖心，偶有突然消失紀錄，如此撐過數年，數量在10幾20幾隻之間消長。寶桑部落耆老潘調志說，自己天天到公園散步，還見到5鴨在自己面前齊步走，根本不怕人，實在太誇張。

縣府農業處與寶桑部落洽談後，決定在部落大獵祭結束後再舉行「延長賽」，協助公園清除外來種番面鴨，打到的獵物就給族人補冬，公園方面除可「敦親睦鄰」，還能免費移除外來種。

獵槍、彈弓加上捕魚用的大撈網，最後還用釣竿釣回水上漂的中彈鴨。（記者劉人瑋攝）

獵槍、彈弓加上捕魚用的大撈網，最後還用釣竿釣回水上漂的中彈鴨。（記者劉人瑋攝）

第一批小鴨十分可愛，當時眾人期待會長成何種野鴨，想不到卻是番面鴨。（記者劉人瑋攝）

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