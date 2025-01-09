科技顧問會議建言氣候與低碳科技 實現淨零列國家長期工作

行政院2025年科技會議由7名國內外學研領袖組成的科技顧問，與政府深度交流，並提出淨零列國家長期工作、低碳能源多元布局、公私協力打造AI之島等分析，總統賴清德（前左五）、行政院長卓榮泰（前左四）等也到場聽取建言。（國科會提供）

2025/01/09 12:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院2025年科技會議已閉幕，由國內外學研領袖組成的科技顧問與政府代表經2天深度交流，聚焦「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」2大主題，提出建言包含實現淨零為國家長期工作、培育國家級跨域科研團隊、低碳能源多元布局、公私協力打造AI之島、二次能源轉型等。

國科會表示，科技顧問會議8日傍晚正式閉幕，今年由首席顧問中研院長廖俊智、院士孔祥重、王寳貫，與台大校長陳文章，還有外國學者Robert Schlögl、Ehud Keinan及Dawn Freshwater等7名學研領袖共組，並與政府代表歷經2天的深度交流與討論，提供結論並向政府建言。

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國科會指出，科技顧問會議今年願景為「經由淨零路徑，達成台灣社會永續、國家安全、經濟發展」，並建言實現淨零排放與推動氣候調適列國家長期工作，政策須調適達到空品改善與能源安全，並納入AI及地緣政治考量，淨零同時也要重視國安，以及基礎建設投資須謹慎等。

科技顧問會議也強調，氣候治理及防災應以科學為基礎，並與政府及公眾溝通，也要聚焦台灣氣候變遷模擬與衝擊，培育國家級氣候變遷調適跨域科研團隊。

在低碳能源與去碳化方面，科技顧問會議主要建議，跨域多元科技佈局，多面向建立能源轉型，其中強調，減碳政策應考量總能源需求（2023年2800億度、2050年至少5千億度電力需求），務實探討；而碳費收益則要用於加速減碳的低碳能源研究發展；碳排總量管制需各產業及競爭力考量；也強調能源轉型需考量公正及照顧脆弱族群。

總統賴清德則在7日開幕式提到，上任後成立氣候變遷對策委員會，推動2050淨零轉型目標，未來台灣將持續深耕多元綠能，善用AI科技加速腳步，打造台灣成為AI之島。

行政院長卓榮泰則致詞強調，今年續推多元綠能、深度節能、科技儲能及電網韌性發展，也扶植中小企業永續轉型，邁向智慧國家2.0。

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