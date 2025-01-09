2025「Pokémon GO Tour」盛會 2/21至23新北三重登場

2025年台灣首場「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動將於2月21日至23日在新北大都會公園為主會場展開。（記者翁聿煌攝）

2025/01/09 10:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025年台灣首場「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會將於2月21日至23日以新北大都會公園為主會場熱力登場，為來自世界各地的寶可夢訓練家帶來一場前所未有的冒險盛宴，新北市長侯友宜表示，新北市更規劃10條官方路線，訓練家們可規劃相關遊程探索新北，完成路線獲得官方認證徽章，還可漫遊新北市，享受探索樂趣。

侯友宜宣布，境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」將在《Pokémon GO》傳說團體戰中迎來牠們首次登場，活動期間，新北大都會公園將化身為寶可夢訓練家舞台，除了在真實世界中打造寶可夢棲息地以外，現場還精心安排多處拍照景點與限定周邊商品、美食市集等活動內容，更安排皮卡丘見面會和限量皮卡丘造型遮陽帽，讓訓練家們有機會近距離與寶可夢拍照互動，留下珍貴回憶。

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新北市觀光旅遊局長楊宗珉說，冒險不會因為離開活動主會場、踏出新北大都會公園就結束，活動也和捷運公司共同規劃特殊活動限定寶可補給站點，只要打敗在新北市境內佔領活動限定寶可補給站的GO火箭隊手下就可以獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。

楊宗珉說，新北市擁有豐富的自然景色、珍貴的人文歷史，為了讓各地遠道而來的訓練家們可以探索新北市，新北市更規劃10條官方路線，訓練家們不妨藉此規劃相關遊程探索新北，完成路線獲得官方認證徽章；活動結束後訓練家們仍可繼續體驗官方路線，漫遊新北，繼續在新北市區享受探索的樂趣。

更多《Pokémon GO Tour：合眾地區-New Taipei City》活動相關訊息，請關注活動官方網站、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。＃

新北市長侯友宜與寶可夢官方代表交換紀念品。（記者翁聿煌攝）

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