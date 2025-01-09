澎湖名產黑糖糕揚威國際 榮獲比利時「風味絕佳獎章」

澎湖傳統特產黑糖糕，躍登國際舞台。（記者劉禹慶攝）

2025/01/09 09:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖旅遊最佳伴手禮代表黑糖糕，克服賞味期限制，遠渡重洋跨海送往比利時國際味覺暨品質評鑑所（iTQi）評鑑，榮獲「風味絕佳獎章」，在國際舞台上創下亮眼成績，充分彰顯了在地美味的創新實力與文化魅力，也展現邁向國際的實力與決心。

澎湖在地品牌寰一實業有限公司旗下創新產品「黑妞2.0版黑糖糕-愛戀滋味（巧克力）」，是巧克力與黑糖的愛戀，將傳統糕點全新演繹，完美結合澎湖黑糖的香醇甘甜與香甜巧克力的濃郁風味，呈現出令人驚喜的雙重口感，為傳統糕點注入新的活力，贏得了國內外消費者的高度評價。此次參賽在評審中表現卓越，榮獲「風味絕佳獎章」，進一步提升了澎湖特產的國際知名度。

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國際味覺暨品質評鑑所位於比利時布魯塞爾，是全球權威的食品與飲品評鑑機構。採用盲測方式，根據外觀、香氣、口感、質地及餘韻等多個層面進行專業評估。獲得「風味絕佳獎章」產品代表達到「風味佳作」的國際標準，是產品品質的極高認證。

寰一實業有限公司董事長鄭龍蛟表示，「這次榮獲風味絕佳獎章，黑妞食品希望通過這款產品，讓世界品味到澎湖的甜點文化與創新精神。未來，黑妞將繼續致力於開發更多融合傳統與現代的優質食品，將澎湖的美味推向全球。」

比利時國際味覺暨品質評鑑所 評鑑愛戀巧克力黑糖糕 ，榮獲「風味絕佳獎章」，（黑妞黑糖糕提供）

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