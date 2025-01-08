成大榕園百年老榕大修剪 保養「健康有型」

成大光復校區榕園主榕樹，經大規模修剪，外觀更加有型亮眼。（成大提供）

2025/01/08 21:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學光復校區榕園的百年主榕樹，是成大人校園記憶，也是台南知名地標之一。去年12月底至今年1月初，動用吊車、攀樹師進行大規模修剪，讓主榕樹更加有型亮眼，期望能「健康永駐」。

成大進行「護老樹、種新樹」校園改善計畫，委由嘉義大學森林暨自然資源學系教師詹明勳，針對校內樹木胸徑超過30公分以上的100棵老樹，執行包括目視檢查、光達測量、超音波等非破壞性檢測，必要時也鑽取樣本分析，並為每一棵樹木撰寫健康報告書。

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成大總務長吳建宏表示，日治時期由當時還是皇太子的昭和天皇親植的榕園主榕樹，迄今已逾百年。檢查結果顯示，健康情況雖不錯，但是樹幹積存落葉與枯枝的腐敗，導致樹木容易遭感染。另外，樹冠直徑大於樹高，樹幹乘載過重，以致受風面積過大恐有斷裂之虞，亦存在健康威脅。

校方為求慎重，進一步邀請成大生科系教授王浩文、教師廖國媖及國內多名樹木專家等檢視健康報告並討論，均憂慮未來的斷裂風險，而決議由專業廠商協助主榕樹修剪。

此次榕樹修剪是成大少見的大規模維護計畫，為了避免吊車進出破壞草地，成大要求廠商先在榕園草坪上鋪設鋼板，之後再由園藝師搭吊車，修剪外部的樹冠，疏剪過密枝條。

修剪的外觀以2016年的樹型為範本，經光達測量、定位，樹冠頂部約修去2.2公尺，樹冠最下緣縮減約1公尺，整個外型看來更渾圓有型。還有5名來自北中南熟知樹木知識、能徒手攀樹的認證攀樹師穿梭樹幹之間，修剪內部枯枝與不良枝條等。

吳建宏透露，某位低調的成大校友極為關切，全力支持修剪工程經費，就盼當年陪伴他在成大求學的這棵百年大榕樹，持續為成大校園的美麗風景。

成大表示，校園內老樹約570棵，大多位於光復校區及成功校區。包括榕園主榕樹在內，目前已有8棵珍貴老樹接受養護、支撐或治療，其餘92棵將於今年起陸續改善。若經費充裕，今年會再健檢100棵老樹。

修樹人員搭乘大吊車修剪主榕樹的外觀。（成大提供）

攀樹師穿梭樹幹間修剪內部枯枝與不良枝條。（成大提供）

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