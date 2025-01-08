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    空中尋找水豚君 台南樹谷「雲端歷險」重新開放

    樹谷園區修建「雲端歷險」體驗場，重新開放。（樹谷園區提供）

    樹谷園區修建「雲端歷險」體驗場，重新開放。（樹谷園區提供）

    2025/01/08 21:27

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南樹谷園區從國外引進「連續式安全確保系統」，打造了亞洲首例針對兒童設計的「雲端歷險」體驗場，經過1年的修建，目前已重新開放，範圍有延伸，挑戰者在空中走繩時，可以尋找腳下的水豚、山羌等超萌動物，增添樂趣。

    館方表示，雲端歷險自2017年開幕以來，已超過5萬人次體驗，去年進行修建完工後，新設繩索場範圍就延伸到動物區了。

    館方提到，修建後的「雲端歷險」，有空中滑索、閃電步道、蔓藤路等7道刺激關卡，其中3個配合樹谷農場即將開放的「水豚互動區」，可以從空中找尋可愛動物的蹤影，另外，也加入全新的「高空跳塔」。

    館方指出，新加入的項目，是從8米高塔一躍而下，體驗如跳傘員無重力墜落的快感，可讓現場參與民眾直呼刺激。

    館方強調，樹谷冒險體驗場是依據美國ACCT 協會安全標準建立，每年也會聘請專業技術員進行檢修，民眾可以安心。

    樹谷「雲端歷險、高空跳塔」於週末、春節連假已開放網路預約，適合身高110cm以上孩童、大人參加，未滿110公分者，也可在家長陪同下報名體驗。

    民眾可事先網路預約https://reurl.cc/geRzER，平日接受20人以上團體報名，洽詢專線：樹谷生活科學館 06-589-4800。

    樹谷園區修建「雲端歷險」體驗場，重新開放。（樹谷園區提供）

    樹谷園區修建「雲端歷險」體驗場，重新開放。（樹谷園區提供）

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