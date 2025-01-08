2025武陵櫻花季房間「6分鐘才完售」 場方：國旅衰退嚴重

武陵農場全年度入園數，疫情前約40萬人次，2024年降至25萬人次；2025武陵農場櫻花季訂房完售時間，從1分鐘延長至6分鐘。（武陵農場提供）

2025/01/08 16:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕武陵農場櫻花季是國旅指標活動，副場長常方麒表示，今年開放訂房完售時間，從1分鐘延長至6分鐘；另以全年度入園數來看，疫情前全年累計40萬人次，去年降至25萬人次。他分析，疫後國人踴躍出國、地震後大家不敢上山，都是影響因素，直言「國旅衰退嚴重。」

今年武陵櫻花季為2月8日至2月23日，為期16天。武陵農場副場長常方麒表示，去年11月1日開放訂房，一天約有1800個位子，往年大概1分鐘就賣完，今年大概6分鐘才賣完，直言「國旅衰退嚴重。」

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常方麒觀察，疫情之前，櫻花季期間實際入園熱度，日均約5000人；疫情期間，國人不能出國，因此朝山上跑，賞花熱度來到高峰，日均約6000人達到上限；疫情之後，國門開放，國人踴躍出國，國內旅遊低迷，2024年日均僅4500人，遊客少很多。

地震也是旅客減少因素之一。常方麒表示，疫情之前，全年入園旅客約40萬人次，但疫後國門開放，加上去年發生0403地震，大家擔心土石鬆動，不敢上山，2024全年旅客數降至25萬人次。

不過，武陵農場透過出席國外旅展、觀光署協助宣傳之下，國際知名度越來越高，許多外籍旅客也想目睹櫻花季的風采，其中又以東南亞旅客最為踴躍，但對外籍客來說，交通住宿較為不便，以5天行程旅行團來說，上農場賞櫻花少說要2天，佔很多時間，也可能訂不到房間，當天來回也很疲累，也是一大問題。

武陵農場櫻花季是國旅指標。（武陵農場提供）

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