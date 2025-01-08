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    分散桃園北上車流 國1桃園交流道增設匝道環差通過

    交通部擬在國道1號增設北上匯入匝道，銜接五楊高架，分散桃園地區車流，提出環差變更報告，全案今天通過環境部審查。（擷取自環評簡報）

    交通部擬在國道1號增設北上匯入匝道，銜接五楊高架，分散桃園地區車流，提出環差變更報告，全案今天通過環境部審查。（擷取自環評簡報）

    2025/01/08 16:49

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕桃園交流道北上平面道路，每逢上班時間必塞車，交通部擬在國道1號增設北上匯入匝道，銜接五楊高架，分散桃園地區車流，提出環差變更報告。環境部今（8）日召開環評大會審查，會議上環委僅要求加強移補植樹木存活率監測，全案經環評大會審查通過。

    環境部今天召開環評大會，審查「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第6次環境影響差異分析報告（桃園交流道增設北上匯入匝道）」。

    交通部高公局表示，國道1號通過桃園市中心長期壅塞，尤其是桃園交流道北上平面路段尖峰時段塞車更是嚴重，因應桃園人口及交通量持續增長，未來壅塞情形恐更為惡化；目前五楊高架桃園至泰山的北上路段容量尚有餘裕，規劃透過增設北上匯入匝道銜接五楊高架，分散車流，降低國道1號平面主線負擔，減少桃園地區塞車情況。

    今天會議上，環評委員僅提出一個意見，要求移補植樹木存活率監測3年納入環境監測計畫；另有環委透過書面意見要求補充說明，施工期間計畫路線洗掃街規劃每日16.7公里，是否為空氣污染物抵換量，並要求依最新空污抵換處理原則辦理。

    環境部今天召開環評大會，審查桃園交流道增設北上匯入匝道環差案。（記者陳嘉怡攝）

    環境部今天召開環評大會，審查桃園交流道增設北上匯入匝道環差案。（記者陳嘉怡攝）

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