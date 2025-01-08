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    弘道攜手企業、獅子會 助台中17獨居長輩買年貨

    台中84歲獨居的張阿嬤（中）因左眼失明，鮮少有機會出門購物，今天在志工陪同下到大賣場採買年貨相當高興。（記者陳建志攝）

    台中84歲獨居的張阿嬤（中）因左眼失明，鮮少有機會出門購物，今天在志工陪同下到大賣場採買年貨相當高興。（記者陳建志攝）

    2025/01/08 16:37

    〔記者陳建志／台中報導〕台中84歲獨居的張阿嬤因左眼失明，鮮少有機會出門購物，更別說是採買年貨，弘道老人福利基金會今天在中陽集團、大里獅子會等志工協助下，陪伴17位獨居長輩到大賣場採買年貨、日常用品，現場還有工作人員裝扮成財神爺發送購物金，還安排遊戲關卡讓長輩們玩得笑呵呵，讓長輩感謝大家的溫暖陪伴。

    弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，當大家開心迎接新年全家團圓之際，仍有許多無依的獨局長輩需要關心，他們不只要面對低溫可能帶來的身體病痛，還有冷清孤單的無助，每年都期待透過辦年貨的服務，讓弱勢長輩有機會走出家門，走入大家再熟悉不過的大賣場，購買所需的物品，包括合腳的鞋子、手拿得動的鍋子等。

    今天弘道基金會結合中陽集團、大里獅子會，準備專車接送17位弱勢獨居長輩到大買家大賣場採買年貨，讓大家開心過年。其中84歲獨居的張阿嬤因左眼失明，獨自出門較危險，鮮少有機會出門購物，今天到大賣場看到滿滿的東西，開心說：「今天有人陪我一起逛賣場，還可以買想要的東西，真的太開心了，謝謝你們所有人對我這麼好！」

    中陽集團董事長張博鈞表示，每位長輩的笑容都讓人感到溫暖，希望透過這樣的活動，讓每一位長輩知道，他們並沒有被這個世界遺忘。這不僅是一場年貨採購，更是一份陪伴與溫暖的傳遞。未來，集團會繼續肩負起社會責任，與更多夥伴攜手，讓這份愛的力量持續擴散，成為更多人的依靠與希望。

    弘道基金會今天在中陽集團、大里獅子會志工協助下，帶著17位獨居長輩到賣場採買年貨，讓大家感受過年的氣氛。（記者陳建志攝）

    弘道基金會今天在中陽集團、大里獅子會志工協助下，帶著17位獨居長輩到賣場採買年貨，讓大家感受過年的氣氛。（記者陳建志攝）

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