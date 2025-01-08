基隆到台北14線國道客運 春節連假每天發車1000多班次

公路局台北市區監理所長江澍人說明基隆春節地區春節疏運情形。（記者盧賢秀攝）

2025/01/08 16:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年春節連假有9天假期，基隆市在北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要到台北市轉乘其他大眾運輸工具，公路局台北市區監理所長江澍人指出，已協調基隆到台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每天可發出1000多班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次，尖峰時段約10分鐘1班車。

江澍人指出，基隆國道路線包括有國光客運、大都會客運、日豪客運、首都客運、泰樂客運、基隆客運及光華巴士共14線國道客運，分別從基隆到台北、內湖、士林、南港及新北市三重、新店等地區，也可以轉乘台北或高鐵。

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因應春節返鄉人潮，台北市區監理所基隆監理站協調和客運業者加開班次，江澍人表示，基隆到台北的14條國道路線每日發車1000多班次，其中國光客運在尖峰時段加密班次，約10分鐘1班車，視人潮機動加開班次。

另外，國5假期易壅塞，車流都會改走台2線、台62線萬瑞快速道路到國1；或是經台2線、台2丙基福公路，公路局也將高速公路電子收費系統（eTag）數據顯示在資訊可變標識（CMS）中，即時發布。

另外台2線基金二路往金山萬里也容易壅塞，基隆市警義交將在基金一二路加強疏導，調整交通號誌，在瓶頸路段延長綠燈時間。

另外水金九地區也是民眾出遊地區，基隆客運「1062台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，以滿足乘客遊玩之需求，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

國5塞車可改走台2線與基福公路等替代道路。（記者盧賢秀攝）

台62線可以串聯北海岸與東北角。（記者盧賢秀攝）

春節期間基隆到台北的國道客運將加密班次，一天開1000多班次。（記者盧賢秀攝）

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