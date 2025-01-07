台南沙崙里門牌整編 台86線歸仁段變身「智慧綠能大道」

台86線歸仁段橋下兩側，取當地沙崙科學城的發展特色，命名「智慧綠能大道」。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/07 22:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台86線歸仁段的高架橋下兩側，配合沙崙里進行門牌整編，呼應當地科學城的發展願景，改為「智慧綠能大道」，為傳統舊聚落賦予科技新路名，放眼未來，深受肯定。

歸仁沙崙里原屬傳統聚落型態，因應時代演進，以地區舊稱編釘的門牌，1年前全部更新成路名，台86線橋下兩側也同步變更為智慧綠能大道。

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歸仁戶政事務所主任李俊德表示，沙崙里門牌整編後的地方反映，幾乎零負評，尤其智慧綠能大道，沿線住戶或商家的滿意度都相當高，最主要是親友與客戶來訪時，比以前更容易尋址。

李俊德說，智慧綠能大道東起182線的中山路，西至南351線的中正南路，分一、二段，長度約5公里，範圍多在沙崙內，因此取科學城的發展特色進行命名。

李俊德指出，沙崙是歸仁區最後1個仍以聚落舊稱為地址的里，但轄內的智慧綠能科學城逐漸成形，將是台灣半導體、人工智慧等產業發展的重要引擎，為與時俱進，門牌重新整編。

李俊德提到，在沙崙里長李明山的積極爭取下，1年前當地完成整編，所有住戶都改為路名門牌，實施迄今，居民多持正面評價。

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