林家花園「來青閣光雕秀」重磅回歸 56場免費索號碼牌入場

光雕秀「魔幻光影 嬉遊林園」回歸林本源園邸來青閣，活動結合光雕、科技與舞蹈表演，帶領觀眾穿梭古今。（記者黃子暘攝）

2024/11/14 20:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區國定古蹟林本源園邸（林家花園）2019年起每年推出光雕秀，近2年因維護工程改以光環境廊道呈現，來青閣今年9月修復完工，新北副市長朱惕之說，明晚（15日）起到12月28日，光雕秀「魔幻光影 嬉遊林園」回歸來青閣，串連新北歡樂耶誕城，除了光雕秀、舞蹈表演，還有光雕互動可讓民眾用手機作畫，把作品投影到來青閣牆面。

文化局長張䕒育介紹，今年光雕秀以文化局的立體書「藝賞林園」設計，結合林本源園邸築特色，帶領觀眾隨著繪本主角小芳、阿嘉在古今光影之間穿梭，尋找六顆寶石；屆時，來青閣門窗將如魔法般變幻組合排列，「方鑑齋」則轉換為齋室造型的摩天輪，配合音樂和煙火閃爍轉動，舞蹈家施旻雯與太古踏舞團也將在特定場次現場演出，為光影藝術增添動感。

請繼續往下閱讀...

張䕒育說，今年活動推出「數位科技光雕互動」，民眾可以用手機掃描QR Code玩著色遊戲，將個人畫作投影到來青閣牆面上，感受屬於自己的沉浸式光影體驗。

文化局說，光雕秀明天起到12月28日，每週五、六晚間6點半到8點半展演，每半小時1場，每晚共有4場次，整個活動期間共計56場次，場次開始前開放民眾現場領取號碼牌免費入園，每場限額100人；林本源園邸下午5點閉園，5點半發放第1、2場次號碼牌，7點發放第3、4場次號碼牌，開演前10分鐘入場。

文化局指出，展演期間，11月16日、12月14日為施旻雯真人舞蹈演出特別場次，11月30日、12月28日為施旻雯與太古踏舞團演出特別場次。

光雕秀「魔幻光影 嬉遊林園」回歸林本源園邸來青閣，活動結合光雕、科技與舞蹈表演，帶領觀眾穿梭古今。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法