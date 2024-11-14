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    「逐風趣園遊會」11/16湖口登場 體驗農村風情抽限量物產禮

    「逐風趣園遊會」16日當天將由新竹縣客家武獅協會帶來生動演出。（擷取自新竹縣政府官網）

    「逐風趣園遊會」16日當天將由新竹縣客家武獅協會帶來生動演出。（擷取自新竹縣政府官網）

    2024/11/14 15:19

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣深度農遊品牌「逐風趣」，期帶領全國遊客體驗新竹縣農村產業特色與人文歷史風貌，預計本週六（16日）在湖口好客農業文化創意園區舉辦「逐風趣園遊會」，結合農產市集、農遊展覽、地景藝術、手作體驗和精彩客庄經典表演，民眾參加「農村彩繪人氣獎」投票，就有機會抽中限量「逐風趣專屬禮盒」。

    縣府農業處表示，逐風趣系列活動除已辦理6場次竹北、寶山及新埔路線的深度農遊外，也舉辦農村繪畫徵件活動以及集章活動等，本週六推出園遊會活動，主題區域包括特色農產品市集、農遊展覽區、農村地景藝術展示區、客庄經典表演以及農村手作體驗活動等，讓民眾從各個角度深入體驗新竹農村的魅力。

    園遊會當天，農特產市集匯集竹縣各地小農和社區特色產品，像是自家種植的無毒蔬果、農產品，以及工藝品等好物。手作體驗則安排了鹿角蕨DIY盆栽、穀物萬花筒到金盞花鑰匙圈製作等，民眾體驗趣味之外，也學習農業知識，更可親手製作獨一無二的作品。

    客庄表演則邀請牛欄河劇團，帶來原汁原味的客家戲劇和大頭偶演出，以客語演繹在地的故事，增添濃厚的鄉土韻味；還有新竹縣客家武獅協會的傳統客家武獅表演，獅藝與拳術結合，帶來生動逗趣、寓意吉祥的精彩演出。看表演、逛市集空檔，還可到 「逐風趣拍照打卡區」拍美照，此區由農業剩餘資材搭配農村植栽，創造地景藝術。

    現場將選出農村繪畫比賽的前5名得主，頒發獎狀和獎品，同時舉辦「農村彩繪人氣獎」票選活動，民眾參與投票支持自己喜愛的彩繪作品，將獲得抽獎券，有機會贏得限量的「逐風趣專屬禮盒」，內含寶山橄欖、峨眉東方美人茶、竹北萊姆醋和新埔梅乾菜等新竹縣優質物產。

    牛欄河劇團帶來原汁原味的客家戲劇和大頭偶演出，以客語演繹在地的故事，增添濃厚的鄉土韻味。（擷取自新竹縣政府官網）

    牛欄河劇團帶來原汁原味的客家戲劇和大頭偶演出，以客語演繹在地的故事，增添濃厚的鄉土韻味。（擷取自新竹縣政府官網）

    民眾參加投票就有機會抽中超精美限量「逐風趣專屬禮盒」。（擷取自新竹縣政府官網）

    民眾參加投票就有機會抽中超精美限量「逐風趣專屬禮盒」。（擷取自新竹縣政府官網）

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