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    首頁　>　生活

    康芮颳倒農作物 農損已4.8億、水稻最慘

    康芮帶來強風，雲林縣二期稻作將收成，但強風橫掃倒成一片，造成農損。（資料照）

    康芮帶來強風，雲林縣二期稻作將收成，但強風橫掃倒成一片，造成農損。（資料照）

    2024/11/02 15:22

    〔記者吳柏軒／台北報導〕颱風康芮日前侵襲全台，狂風驟雨也造成農作物損失，農業部今（2日）統計，截至上午11點，農業產物及民間設施估計損失計4億8730萬元，雲林縣損1.7億元、花蓮縣損1.5億元，二期水稻損4481公頃、換算損1.5億元最慘。

    據統計，各地因康芮農損嚴重，以雲林縣損失1億7854萬元占37％、花蓮縣損失1億5881萬元占33％、台東縣損失5701萬元占12％、新北市損失1713萬元占4％、宜蘭縣損失1642萬元占3％及南投縣損失1223萬元占3％。

    若看農產損失，農作物被害面積1萬2055公頃，損害程度27％，換算無收穫面積3198公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積4481公頃，損害程度33％，換算無收穫面積1471公頃，損失金額1億5149萬元；其次為蒜頭、食用玉米、番荔枝、落花生等。

    其他農田流失、農業設施、畜禽設施、漁業設施等也有損失，以漁船毀損1839萬元為多。農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目：詳參公告專區

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