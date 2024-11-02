埔里路邊智慧停車柱啟用 民眾繳費更便利

埔里鎮公有路邊停車場智慧停車柱11月1日起正式啟用。（記者佟振國攝）

2024/11/02 12:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公有路邊停車場於7月1日起開始收費，初期採人工開單繳費，目前設置的智慧停車柱已測試完成，11月1日起正式啟用上線，民眾可利用悠遊卡、一卡通及其他多元支付繳納停車費，還有「車格即時查詢系統」也建置完成，讓民眾停車、繳費更便利。

為避免有限停車空間遭不當占用，埔里鎮公所將市區23條道路路邊劃設947個汽車停車格，自7月1日起正式收費，為方便民眾多元支付停車費與儘量無紙化作業，目前已在路邊腹地較廣處設置智慧停車柱，收費第1年的設置比例占所有車格的4成，第2年起預計要達6成。

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目前智慧停車柱相關測試與準備工作完成，於11月1日正式啟用上級，接受悠遊卡、一卡通及其他多種電子支付方式，鎮長廖志城特別提醒民眾，智慧停車柱為無紙化開單，有停放於智慧停車柱停車格的車輛，車主務必記得查繳是否需要繳費，後續會在車格地面漆「無紙化開單」字樣，現階段還是會夾單提醒民眾。

有鑑於其他鄉鎮已發生民眾誤以為停車格無紙化開單是可以免費停車，導致長時間停放須繳納上萬元的停車費，公所也提醒埔里公有路邊停車場「車格即時查詢系統」已建置完成，民眾可以透過「南投縣政府公有路邊停車服務資訊網」、「停車大聲公」APP查詢。

為提升車格使用率，公所持續祭出優惠措施，包括埔里鎮民至明年2025年6月30日止享停車前30分鐘免費；於收費時間每天上午8點至晚上8點，每小時20元，原本1天收費最高為240元，從9月1日起至2025年8月31日止，埔里鎮民享當日同格收費上限120元，但離格必須重新計費，相關優惠措施，鎮民須持車輛行照、身分證、戶籍謄本或租屋契約等證明至路邊停車服務中心（埔里鎮青田街116號）申請註記，洽詢電話 （049）299-5671。

智慧停車柱採無紙化作業，停車收費資訊均顯示於螢幕，民眾沒收到紙本單據不代表可以免費停車。（記者佟振國攝）

埔里鎮路邊車格智慧停車柱接受悠遊卡、一卡通及多種多元支付方式，民眾可依步驟指示操作繳費。（圖由埔里鎮公所提供）

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