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    南投4位獵人失聯平安尋獲 災變中心今上午撤除

    南投縣仁愛鄉4位獵人至卡社溪漁獵失聯，2日上午平安尋獲。（圖由民眾提供）

    南投縣仁愛鄉4位獵人至卡社溪漁獵失聯，2日上午平安尋獲。（圖由民眾提供）

    2024/11/02 11:18

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣仁愛鄉法治村武界部落4位民眾10月30日至卡社溪漁獵，因康芮颱風導致溪水暴漲無法返家，加上當地手機訊號不良而告失聯，由於當時剛好遇上游武界壩放水，縣府一度還擔心4人遭溪水沖走，災害應變中心一直不敢撤除，今（2日）上午傳來4人平安獲救訊息，大夥終於鬆了一口氣，直到上午9點災害應變中心才撤除。

    南投縣武界部落52歲葉姓男子10月30日帶著2名20多歲的兒子及32歲楊姓男子，一行4人前往卡社溪釣魚，跟家人說好預計10月31日晚上7時回程，惟康芮颱風在山區降下大雨，溪水暴漲無法橫渡，由於當地手機訊號不良，家人曾與4人短暫取得聯繫，得知4人受困，之後即告失聯，親友趕緊通報119請求救援。

    南投縣消防局除11月1日上午即派2名消防員會同2名林保署人員由卓社林道進入前往搜救，今日山區天氣好轉，空勤總隊直升機再搭載3名搜救人員前往預定目標區空勘尋找，上午8點5分於距離武界部落約12公里的濁水溪河床發現葉男4人，4人身體狀況皆無礙，隨即載送至奧萬大森林遊樂區。

    由於葉男4人失聯時，因卡社溪暴漲且上游武界壩也放水，縣府一度還擔心4人遭溪水沖走，災害應變中心在颱風警報解除後仍不敢撤除，維持三級警戒，以利隨時掌握搜救進度，今上午傳來4人平安獲救訊息，大夥終於鬆了一口氣，直呼老天爺保佑，縣府也宣布上午9點災害應變中心撤除。

    南投4位獵人失聯平安尋獲，由空勤總隊直升機載送至奧萬大森林遊樂區。（圖由南投縣消防局提供）

    南投4位獵人失聯平安尋獲，由空勤總隊直升機載送至奧萬大森林遊樂區。（圖由南投縣消防局提供）

    南投縣仁愛鄉4位失聯獵人平安尋獲，設於消防局的災害應變中心2日上午9點終於撤除。（記者張協昇攝）

    南投縣仁愛鄉4位失聯獵人平安尋獲，設於消防局的災害應變中心2日上午9點終於撤除。（記者張協昇攝）

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