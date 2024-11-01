「哈赫拿爾」森林改名引南市議員激辯 連「偉哲」公園都提出來

台南市區最後秘境─哈赫拿爾森林公園。（記者蔡文居攝）

2024/11/01 17:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區最後秘境─哈赫拿爾森林公園預計於11月11日正式對外開放， 其名字「哈赫拿爾」早在17世紀荷蘭時期就已存在，為「海牙人的森林」之意。不過，今天，南市議員以該名字太拗口、阿公阿嬤不會唸，希望市府改名，甚至建議乾脆叫「偉哲」公園算了，但也有議員反對改名，雙方意見分歧。

南市議會今天下午召開大會變更議程，會中，議長邱莉莉現場播放一段越野車奔馳於哈赫拿爾森林，現場濃煙瀰漫。她質疑這麼漂亮的公園，竟變成越野車的天堂，實在很誇張。

請繼續往下閱讀...

水利局長邱忠川說明，這是越野協會跟國產署租用土地做為練習場，在未整治前就存在，將和國產署協調看能否不要出租。

市議員王家貞接著說，很多人反映「哈赫拿爾」不好唸，希望名字能更接地氣、土一點，何不叫竹溪公園或竹溪森林？邱莉莉打趣說，要土一點就乾脆叫「偉哲」公園。市議員林美燕則說，她先前就質詢過名字的問題，為何不叫「偉哲」或「美燕」公園等好記的名字就好，她也唸了好久才會唸，很多阿公、阿嬤也都說不會唸，希望市長重新思考。

市議員李宗霖則反對改名。他說，今年是台南400年，這名字早在17世紀就存在，當地就有人活動，也是野鹿聚集之處。要在地化、台灣化，叫「哈赫拿爾」剛好可以讓民眾知道400年前就有這名字，唸久了，大家就會知道其中緣由。他反對改為「偉哲」森林或公園，還是叫「哈赫拿爾」就好。

議員杜素吟則打圓場，不管叫哈赫拿爾或偉哲公園，最重要的是野越車的問題要趕快處理才是正辦。

市長黃偉哲說，越野車因影響民眾遊憩及安全，將馬上處理。至於名字，他會來思考，或許可以用哈赫拿爾森林公園（竹溪公園）的方式來呈現。

越野車奔馳於哈赫拿爾森林，現場濃煙瀰漫。南市議長邱莉莉質疑這麼漂亮的公園，竟變成越野車的天堂，實在很誇張。 （記者蔡文居翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法