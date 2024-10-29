苗縣頭份流東里長期缺乏活動中心終獲設計費 盼融合農業過往

南庄鄉東村第二活動中心也爭取客委會補助改建。（記者蔡政珉攝）

2024/10/29 14:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市流東里長期缺乏活動中心，經市公所向客委會爭取，目前獲得470餘萬規劃設計費補助，並盼融合以往農業呈現過往點滴。而南庄鄉東村第二活動中心啟用已達40年，已經顯得老舊，加上鄰近的西村無活動中心，南庄鄉目前正向客委會爭取計畫，希望改建東村第二活動中心。

頭份市公所主秘馮天君說，流東里一直無社區活動中心，經歷多次與地方民代、里長會勘，感謝客委會主委古秀妃近日至流東里視察，公所也獲得客委會470餘萬規劃設計費，可往前邁向一大步。

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馮天君說，由於流東里早期養蜂、栽種柑橘、茶葉等農業相當興盛，希望未來的流東里活動中心可以結合以往客庄產業呈現給如今的市民，讓市民了解流東里的往昔點滴與發展，並設置社區活動中心與關懷據點。

南庄鄉長羅春蓮表示，由於西村村民反映長期缺乏聚會可使用的活動中心，考量東村第二活動中心與西村僅一條路之隔，且使用已久需要改建，故透過會客庄創生環境營造計畫希望向客委會爭取約450萬經費，目前等待核定中。

羅春蓮說，希望未來東村第二活動中心改建成3層樓建築，除可提供社區活動聚會之用，也能作為社區關懷據點與親子成長空間，另外也設置健身等設備給鄉親使用。

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