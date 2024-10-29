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    台東100％進暴風圈！康芮最新暴風圈侵襲率出爐 本島衝破90％

    根據氣象署最新暴風侵襲機率顯示，本島縣市幾乎達90%以上，台東縣甚至已經確定100%會受暴風圈侵襲。（圖擷自中央氣象署）

    根據氣象署最新暴風侵襲機率顯示，本島縣市幾乎達90%以上，台東縣甚至已經確定100%會受暴風圈侵襲。（圖擷自中央氣象署）

    2024/10/29 11:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風持續逼近，今（29日）下半天有機會發布海上颱風警報，明（30日）上午就可能發布陸上颱風警報，根據氣象署最新暴風侵襲機率顯示，本島縣市幾乎達90%以上，台東縣甚至已經確定100%會受暴風圈侵襲。

    根據中央氣象署最新觀測的「各主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，台東縣、蘭嶼鄉、綠島鄉為100％會受暴風圈侵襲，本島其他縣市除基隆市89%以外，其他縣市也都在90%以上，依序為台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市為99%；苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、恆春98%；新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、花蓮縣97%；桃園市95%、新北市94%、台北市92%、宜蘭縣91%。另外離島部分，連江縣、澎湖縣93%、金門縣79%。

    颱風暴風侵襲機率是指事件發生的機會大小，若颱風暴風侵襲機率80％係指在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。

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