前瞻經費到位！台南歸仁182線推路平 逾30年分隔島先改建

歸仁182線展開路平，中央分隔島正拆除，準備重建。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/28 22:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府工務局爭取到逾5500萬元的前瞻經費，推動182線的路平專案，從高鐵橋下到歸仁圓環段率先展開，而建造迄今已30年的中央分隔島，也將進行更新，正全面施作。

工務局表示，沿途也將進行6處路口的改善，包含行人穿越道的退縮與行人庇護島的增設等，施作完成後，有助於交通安全的提升。

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這次工程以南關線為主，分為1、2期，歸仁先進行，從高鐵橋下到圓環，全長逾2公里，將斥資3000萬元推動，正拆除沿途的中央分隔島，陸續重建，接著會展開路平，預計趕在年底前完成。

至於第2期，則從仁德交流道至高鐵橋下，經費逾2500萬元，正進行規劃、設計，順利發包後，即可展開施工，希望能在明年中順利完成。

工務局指出，接續還有182線的台86線到關廟台19甲線，以及東區到仁德萬代橋等段落要推動路平專案，正積極爭取前瞻經費中，盼能全面改善。

工務局也提到，182線的仁德、歸仁段，由於平時交通流量大，且地下各類管線繁雜，人孔多、常挖掘，亟需推動路平，因此經費到位後立刻執行。

歸仁182線展開路平，中央分隔島正拆除，準備重建。（記者吳俊鋒攝）

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