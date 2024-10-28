艋舺、公館夜市首納評核 「食品安全微笑標章」取得率達9成

台北市推動夜市專屬「食品安全微笑標章」，今年首度評核艋舺夜市及公館夜市，市府28日頒發金銀微笑標章給通過評核認證之攤商業者。（記者林承鴻攝）

2024/10/28 19:31

〔記者林承鴻／台北報導〕逛夜市不只食物要好吃，民眾也在意衛生，台北市推動夜市專屬的「食品安全微笑標章」，今年首度評核「艋舺夜市」及「公館夜市」，並持續追蹤評核臨江街夜市、廣州街夜市、梧州街夜市及西昌街夜市，6處夜市共計237攤獲得食安微笑金質及銀質獎標章，標章取得率約9成；北市迄今已完成15處觀光夜市評核認證。

台北市衛生局長黃建華表示，觀光夜市「食品安全微笑標章」評核以「食品良好衛生規範準則」為基準，攤商需通過「人員衛生、製作環境衛生、食材溯源追蹤及病媒防治」4面向評核才能獲得標章。衛生局說明，餐飲衛生專家到夜市實地逐攤逐項輔導，此次評核結果，有187攤獲得食安微笑標章金質獎，50攤獲得食安微笑標章銀質獎。

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民眾林小姐表示，逛夜市時除了食物好不好吃，也會觀察環境衛生和工作人員的衛生習慣，她特別在意同一人收錢找錢再處理食物，有無使用手套或確實清洗消毒雙手。林小姐認為有標章總比沒有好，她說雖然評核當下攤販符合標準，但無法知道日常營業是否每一天都有遵守。

艋舺夜市商圈發展促進會理事長李昭成表示，「食品安全微笑標章」對攤商是榮譽，對客人則是保證，要讓客人覺得看到標章會安心。李昭成說平時就會提醒會員不要販賣來源不明的食品，要隨時注意食物的衛生和保存，而市場處跟衛生局也時常到夜市聯合稽查，強調食安平常就要做好。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說明，若攤商一次評核就通過，會拿到金質獎，如果第一次沒通過，在期限內完成改善則可獲得銀質獎，但若第二次評核還是沒有通過的話，就不頒發標章；「食品安全微笑標章」效期2年，衛生局會持續針對各通過夜市追蹤輔導評核，讓原認證攤商能持續落實食品衛生自主管理。

衛生局表示，所有獲獎攤商均已完成「食品業者登錄」、「食材登錄」雙登錄，民眾只要拿手機掃描微笑標章上的QR Code，連結「台北市食材登錄平台」，即可查詢攤商食材來源。

台北市推動夜市專屬「食品安全微笑標章」，今年首度評核艋舺夜市及公館夜市，圖為食安微笑金質標章。（記者林承鴻攝）

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