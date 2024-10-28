亞洲電競公開賽11/8新莊體育館開打 遊廟街商圈送新北幣優惠券

新莊廟街商圈歷史悠久，有豐富的美食與文化。（資料照）

2024/10/28 15:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024亞洲電子競技公開賽」線下總決賽暨電競產業博覽會即將於11月8日至10日在新莊體育館登場，為了體驗電競熱鬧氣氛、暢遊新莊廟街商圈，新北市政府舉辦《遊廟街．瘋電競》，民眾只要即日起至11月10日完成指定合影，可獲得新北幣優惠券。活動資訊可至粉專、賽事官網查詢。

市府經濟發展局長盛筱蓉表示，「2024亞洲電子競技公開賽」是市府與民間合作的大型電競比賽，為投身電競的玩家打造展現自我的舞台，更讓年輕人感受熱血且震撼的電競體驗。

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她指出，市府舉辦「電競產業博覽會」，聚集動畫、漫畫、遊戲與電競業者設展。《遊廟街．瘋電競》合影活動，也讓民眾有機會接觸電競，一起活絡周邊的新莊廟街商圈。

經發局表示，民眾即日起至11月10日前在新莊廟街特定景點或店家與活動海報合影，並於電競博覽會期間到活動會場與造景合影，可獲得面額新北幣100點優惠券1張，可於合作店家使用。

經發局補充，新莊廟街有國定古蹟「新莊廣福宮」、市定古蹟「新莊文昌祠」與「新莊慈祐宮」，香火鼎盛且歷史悠久。也有百年傳統製鼓技藝「响仁和鼓藝工坊」、韓國黑白大廚白種元推薦的「老順香餅店」、傳統小吃「阿嬤的古早味」、「古早位鹹湯圓」等，歡迎體驗電競、新莊廟街景點、美食及文化。

另外，新莊廟街店家「阿瑞官粿店」與「低GI林記涼麵」配合活動推出優惠，民眾只要出示網站畫面即送芋頭粿、飲料或糖心蛋。

「2024亞洲電子競技公開賽」線下總決賽與電競博覽會即將於11月8日至10日於新莊體育館舉行，體驗電競熱鬧氣氛。（圖由新北市經發局提供）

「2024亞洲電子競技公開賽」即將舉辦，民眾只要完成合影任務送新北幣。（圖由新北市經發局提供）

新北經發局串聯新莊廟街商圈7間廟宇與9間美食店家推出合影活動。（圖由新北市經發局提供）

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