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    高市府贊成高鐵進高雄車站嗎 林欽榮：以民意為依歸

    高市議員許采蓁表態支持高鐵進高雄車站，希望高市府在此推動上應成為助力、別成阻力。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員許采蓁表態支持高鐵進高雄車站，希望高市府在此推動上應成為助力、別成阻力。（記者王榮祥翻攝）

    2024/10/28 12:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員許采蓁今質詢時表態支持高鐵進高雄車站，並詢問高雄市政府是否贊成？提醒市府別成阻力！副市長林欽榮指出，很可惜20年前沒及早決定，現在要做會有很多困難，但會以民意為依歸，會把地方聲音集中後反映，也希望讓衝擊降到最低。

    許采蓁表示，針對高鐵進高雄車站，有民眾擔心會進入交通黑暗期？也有聲音說又要黑暗十年？但交通部長、行政院長都說過會採潛盾工法，對平面影響小很多；他提到自己身為南高雄民代，會非常關注南高雄沒落問題，為此很贊成高鐵進高雄車站，強調這是一個機會，希望市府別成為阻力、應成為助力。

    林欽榮答詢說，這是國家重大計畫，市府會聆聽各方意見，站在市民角度、城市發展長遠方向去評估，並設法把衝擊降到最低、把拆遷降到最低。

    他提到工程時效粗估需10年，儘管採最新工法，還是會有些明挖段，長度約2.4到2.8公里，市府希望再縮小一點，同時減少可能須拆遷建物；關於地方爭取在鳳山車站設站等建議，市民共同討論都是好事。

    林欽榮強調，會繼續聆聽居民意見，也會跟交通部溝通。

    高市副市長林欽榮表示，針對高鐵進高雄車站會以民意為依歸、以城市長期發展為方向。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮表示，針對高鐵進高雄車站會以民意為依歸、以城市長期發展為方向。（記者王榮祥翻攝）

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