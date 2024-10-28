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    中市議員促仿嘉縣府合作超商推小包裝水果 農業局長稱台中也有

    農業局長張敬昌表示，台中市已有跟超商合作，上架小包裝的水果。（記者蘇金鳳攝）

    農業局長張敬昌表示，台中市已有跟超商合作，上架小包裝的水果。（記者蘇金鳳攝）

    2024/10/28 11:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前社會型態以小家庭及單身為主，民進黨中市議員曾威今天在市議會指出，民眾辛苦工作下班無力去大賣場買水果，希望在附近的便利超商買水果，嘉義縣政府就跟便利超商合作，上架小包裝的嘉義水果，讓民眾可就近買到想吃的水果，而且全國超商都有，要求中市農業局比照辦理，採小包裝在超商販售。

    農業局長張敬昌表示，台中市的水果不但在各賣場及超市販售，在便利超商也有販售小包裝的水果，如東勢的梨子，至於未來在外地遊客較多景點設實體店面會評估考量。

    市議員曾威表示，台中市有很多的水果，然而，台中市有很多小家庭，很多單身男女，在下班後，工作勞累無法到大賣場去買水果，很想就近如便利超商買小包裝水果，像嘉義縣政府就與全家超商合作，將水果用小包裝來販售，不但有於農產品的行銷，也滿足了現今的社會型態。

    曾威表示，除了採用小包裝的方式行銷水果，市府都應該協助台中市農民的農產品在大賣場及超市販售，同時，應該在外地旅客較多的景點，如一中商圈及草悟道，設實體店面，販售台中市四季的水果，讓外地旅客吃了當季水果，可再透過網購來購買，如此才能達到協助農民的效能。

    張敬昌表示，在外地遊客較多景點設實體店面會評估考量。

    市議員曾威表示，目前超商因應社會型態，架上都可看到小包裝的水果。（曾威提供）

    市議員曾威表示，目前超商因應社會型態，架上都可看到小包裝的水果。（曾威提供）

    市議員曾威表示，台中市農業局可將水果用小包裝到超商上架，是另類拓展農業品的行銷。（記者蘇金鳳攝）

    市議員曾威表示，台中市農業局可將水果用小包裝到超商上架，是另類拓展農業品的行銷。（記者蘇金鳳攝）

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