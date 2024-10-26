林口萬聖節9千人變裝搗蛋 女議員秀美腿率眾要糖果

議員蔡淑君（右）打扮成白雪公主，和林口大小朋友上街萬聖節遊行要糖果。（蔡淑君提供）

2024/10/26 23:59

〔記者黃子暘／新北報導〕萬聖節在即，新北市議員「林口阿姨」蔡淑君再攜林口民眾上街「搗蛋」，近9千人響應，不少親子盛裝打扮出席，隊伍從林口社區公園出發，步行23站店家、機關單位拿糖果與集章，終點站林口國中有市集、抽扭蛋活動，隊伍綿延數百公尺。蔡淑君扮成白雪公主現身，與大小朋友一同遊行，她難得秀出修長筆直的美腿，讓眾人驚艷不已。

蔡淑君表示，林口近年在地人口數持續攀升，她將持續積極爭取相關建設，也希望結合在地的醒吾科技大學舉辦大型活動，增進居民情感與活力，打造宜居環境；也感謝企業與民團響應活動，並無償提供活動禮品讓小朋友可以歡樂抽獎，還有沿途店家、機關、科大的熱情響應，都讓小朋友玩得不亦樂乎。

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此為林口地區連續第3年舉辦萬聖節遊行活動，一位3年連續參加活動的民眾表示，參加人數逐年增長，感受到林口地區的活力正在提升。也有打扮成動畫人物的一家人笑稱，只要是「林口阿姨」辦的活動，一定會來共襄盛舉。

醒吾科大副研發長郭盈芝指出，今年活動共有近9千人響應，人數為歷年之最，未來也將深耕林口，持續落實大學社會責任實踐計畫；校內表演藝術系學生也在活動現場擔任開場表演嘉賓，時尚造型設計系師生則免費替參加遊行的大小朋友畫上應景彩繪妝容，增添應景氣氛，數位設計系師生也全程為參與民眾進行影像紀錄，學以致用，也用專業技術投入社區服務。

林口國小輔導家長會長張逸民認為，蔡淑君舉辦的萬聖節活動相當有趣而且富有教育意義，能促進親子關係，因此他和蔡淑君廣邀林口轄內國中、國小，共十多個家長會一起前來設攤，希望參加活動的親子都能覺得親切、有趣，還可以感受到家長會的努力與用心。

共同主辦的國際扶輪3481地區社長杜可渝則邀請外科醫美診所參與，於遊行路線中的林口國中設置攤位為民眾免費進行體檢測量及衛教宣導。

林口地區大小朋友上街萬聖節遊行要糖果。（蔡淑君提供）

林口大小朋友上街萬聖節遊行，都玩得盡興。（蔡淑君提供）

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