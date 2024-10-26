金門官澳鳳山寺重建 旅台鄉賢楊昂成慨捐2000萬

得知家鄉官澳鳳山寺要重建，金門旅台鄉賢楊昂成慨捐2000萬元。（記者吳正庭攝）

2024/10/26 20:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門官澳鳳山寺今天舉行重建動土典禮，從提出申請到動土，奔走5年3個月的鳳山寺重建委員會主委楊維居感觸很多，他仍強力推崇旅居台灣的鄉賢楊昂成慷慨捐款2000萬元，為鳳山寺重建提供堅實的資金保障。

楊維居說，長輩告訴他，鳳山寺蓋的時間比縣定古蹟龍鳳宮還早，龍鳳宮建於明萬曆39年（1611年），原來是只有供奉媽姐的「天妃廟」，後來供奉廣澤尊王的鳳山寺遭海水侵蝕坍塌，廣澤尊王移入與天上聖母併祀，坊間一說，廟名自此改為「龍鳳宮」。

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金門官澳龍鳳宮董事會董事主席楊維居在7月的「第8屆董監事就職授證典禮」上宣示原址重建鳳山寺，迎回廣澤尊王列為此屆最重要的任務。

鳳山寺重建動土儀式在官澳村月灣海堤前舉行，議長洪允典與石永城等議員，副縣長李文良、金沙鎮長吳有家及多位地方人士出席，楊昂成也專程返金與會。

身兼鳳山寺重建委員會主委的楊維居說，鳳山寺土地原來是村民共有的財產，沒有辦登記，土地變成國有，現在要使用反而要向國有財產局租用。申設過程困難重重，剛開始要申請重建，還有公務員跟他說「不可能」。後來向國有財產局租用，也必須在約1600平方公尺以內，超過就不行，旁邊還有軍事碉堡，雖然後來找到鳳山寺舊址所在的佐證，申設過程仍處處碰壁。

楊維居說，感謝議長洪允典居中協調，也感謝縣長陳福海在行政流程上給予協助，終於讓鳳山寺重建工程動土。

楊維居說，經過5年，物價波動，施工建材費用上揚，重建工程已和當初估算的費用不同，當他反映給楊昂成時，平日已對地方公益伸出援手的楊昂成仍告訴他，「如果不夠會再想辦法」，更讓他感念在心。楊維居邀請楊昂成上台講幾句話，楊昂成也是客氣地揮手婉拒。

80多歲的楊昂成說，1958年金門發生823砲戰，他轉往高雄謀生，剛開始只能打零工維生，當年環境不好，日子過得艱苦，他一提到那時很難「賺吃」，不禁悲從中來，一度哽咽摀住嘴巴；還好，後來他在進口檀香、投資房地產找到事業春天，經營50多年，幾年前才離開職場，但對於家鄉公益事務，從沒有第二句話。

在地鄉親黃邦成、楊建新說，小時候還在現地看過鳳山寺留下的石柱。他們也說，楊昂成是地方的傳奇人物，以前就聽長輩提起，楊昂成曾許願，只要賺了錢一定會回饋家鄉。

金門金沙鎮官澳鳳山寺舉行重建動土儀式，議長洪允典（左五）、副縣長李文良（左七）、金沙鎮長吳有家（左八）、重建委員會主委楊維居（左六）、鄉賢楊昂成（左二）出席共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門官澳鳳山寺重建工程動土，從提出申請到動土，奔走5年3個月的鳳山寺重建委員會主委楊維居感觸良多。（記者吳正庭攝）

在地居民黃邦成（左）、楊建新（右）說，小時候還在現地看過鳳山寺留下的石柱，回憶兒時，趣事滿滿。（記者吳正庭攝）

金門官澳地方盛事，鳳山寺重建工程動土典禮上，舞獅賣力演出。（記者吳正庭攝）

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