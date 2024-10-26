國家地理知識大競賽 個人實驗教育學生奪冠

第20屆國家地理知識大競賽地理知識組國小組冠軍，由桃園市個人實驗教育學生黃鼎鈞（右二）拿下。 教育部國教署副組長蕭奕志（左一）、台師大文學院長須文蔚（左二）及中華民國地理學會秘書長謝雨潔（右）頒獎。（台師大地理學系提供）

2024/10/26 18:52

〔記者林曉雲／台北報導〕第20屆國家地理知識大競賽結果今天揭曉，「地理知識組」以橫跨在地觀察和全球視野跨領域題目挑戰國中小學生，經過激烈的競爭，台北市復興實驗國中學生劉瀚陽、桃園市個人實驗教育學生黃鼎鈞分別拿下國中組、國小組冠軍。

競賽指導單位是教育部國教署，中華民國地理學會、國立台灣師範大學、台北市立大學合辦，台灣師大地理學系承辦，各縣市社會領域輔導團和大學地理相關系所、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署，內政國土測繪中心共同協辦。

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今年共有41名小學生、103名國中生進入全國決賽，今天在台師大舉行準決賽和總決賽，國中組以快問快答、搶答等競賽方式，選出1金、2銀、7銅牌，其中，金牌和銀牌都經過同分決勝的延長PK賽，最後由台北市復興實驗高中附設國中部學生劉瀚陽獲得金牌，他說，這是第一次參加地理競賽，從小就很喜歡看地圖，包括認識國家、首都、相對位置、經度、緯度等，也開始對環境、人文與世界進行探索。

「環境觀察暨手繪地圖組」由台北美國學校國中部學生陳芝琦，以「海女四季餐桌：變遷中的馬崗潮間帶海洋採集地圖」獲得金牌，國小組金牌則是台中市私立東大附中附設國小學生黃鈺璇，獲獎主題是「陸蟹天堂路」。得獎者參賽主題多元，包括休閒旅遊、環保復育、古蹟懷舊等，也有對於人文議題的關注，例如「誰來接住南萬華的弱勢者？都市更新中的社會互助網」。

主辦人台師大地理學系老師王聖鐸說，地理跨自然與人文社會學科，比賽希望能培養學生觀察環境，及以地圖展現觀察結果的能力，賽事重視繪圖的能力，也考驗著參賽者的美感應用，田野觀察與文字書寫都是評選指標，與傳統紙筆測驗不同，參賽學生們須走出校園，進入田野，充分運用五感經驗，展現全人教育的自主學習趨勢。

國土測繪圖資獎方面，今年得獎作品增加到16件，內政部國土測繪中心評審決定增加獲獎作品組數，國小組由3組增到6組，國中組由6組增到10組，另頒發國小組每隊1000元、國中組每隊3000元獎金。

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