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    嘉義市「光織影舞」北香湖登場 直徑7米竹編月亮超夢幻

    直徑達7公尺以上巨型竹編月亮「逐花月影」作品今晚點燈，令人驚豔。（記者王善嬿攝）

    直徑達7公尺以上巨型竹編月亮「逐花月影」作品今晚點燈，令人驚豔。（記者王善嬿攝）

    2024/09/14 20:49

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市「光織影舞」光影藝術展今晚6點在北香湖公園展開，歷年最大、直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」點燈，搭配「即將成真火舞團」表演，絢爛光影照亮北香湖，令人驚豔。

    為了將北香湖公園打造為城市戶外藝術館，市府在湖面搭設大型舞台，光影藝術展今晚開幕，「即將成真火舞團」躍上湖面舞台，帶來「光譜傳奇之桃城燈光」表演，用火光編織與光影點亮北香湖，為活動揭開序幕。

    9月17日中秋節 優人神鼓演出

    嘉義市長黃敏惠說，9月14日到29日每晚6點到10點，規劃8區的光影藝術展區展演，每天還有4場定點定時光影秀，假日也有表演活動；9月17日中秋節當天，表演藝術團體「優人神鼓」在湖面舞台與民眾同樂。

    黃敏惠說，北香湖公園綠豆仁遊戲場已開放，白天可到遊戲場遊玩，下午4點逛「花影市集」，晚上觀賞光織影舞，讓大家好玩、好看、好逛、好買。

    市府觀光新聞處長張婉芬說，今年光織影舞必看重點，包括歷年最大、直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果，傳遞「在現代生活中珍視並傳承文化藝術」理念，以及親子最愛的「烏托邦」展區，結合夢幻泡泡，讓人有如進入烏托邦中花朵的懷抱等，希望讓大家找到自己心中的桃花源，在這裡「怡然自樂」。

    市府也在「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁推出抽獎活動，即日起到9月20日，分享「2024光織影舞 首支宣傳影片開箱」貼文到個人限時動態，完成相關標註、留言，有機會抽中包含嘉義福容voco酒店住宿券等獎品。

    「即將成真火舞團」在湖面大型舞台演出，搭配絢爛光影，點亮北香湖。（記者王善嬿攝）

    「即將成真火舞團」在湖面大型舞台演出，搭配絢爛光影，點亮北香湖。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（右三）今晚為「光織影舞」光影藝術展開幕。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（右三）今晚為「光織影舞」光影藝術展開幕。（記者王善嬿攝）

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