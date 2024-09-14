為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

費用全免！雲林土庫千人中秋「大會烤」香爆

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，報名費全免，CP值爆表，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，報名費全免，CP值爆表，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

2024/09/14 19:24

〔記者李文德／雲林報導〕中秋佳節將至，雲林縣土庫鎮公所今晚舉辦別開生面的中秋晚會，上千人齊聚「大會烤」，全部「免費」，民眾烤不夠，只需自備，大家直喊「CP值超高」。土庫鎮長陳特凱說，希望能夠同樂，不希望收費而讓活動大打折扣。

土庫鎮公所舉辦的「歡慶中秋暨農特產推廣活動」，限量120組，報名費全免，由公所準備1組肉品、鮮蔬及燒烤用具，民眾如果吃不夠，只需再自備食材，日前開放報名3分鐘秒殺。

上千人今晚齊聚在長榮街廣場「大會烤」，有的自備了一些食材，呼朋引伴同樂。公所更提供羊肉米糕大請客，場面熱鬧非凡。居民說，公所免費提供一些肉及蔬菜，CP值爆表，一定要手刀搶起來，明年有辦一定要再來。

鎮長陳特凱說，這次活動與雲林縣養豬協會、土庫鎮青農聯誼協會、雲林縣肉品市場等合作，一切同樂為主，並不想因為收費而大打折扣，希望大家一起歡度中秋。養豬協會理事長吳英吉說，先前網路上有人發文指雲林縣只有養豬的臭味，刻板印象很深，現在畜養技術提高，期盼透過活動也讓民眾知道雲林豬肉好吃的味道。

「大會烤」吸引眾多民眾參加，更敲碗明年還有沒有？陳特凱、吳英吉兩人笑著說，「一定辦下去」，更希望選在馬光厝舉辦。

土庫鎮公所中秋活動報名費全免，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

土庫鎮公所中秋活動報名費全免，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，千人「大會烤」。（記者李文德攝）

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，千人「大會烤」。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬公鎖港北極殿黃金龜王 提早中秋節前返鄉迎回廟中供奉
2024/09/14 16:09

馬公鎖港北極殿黃金龜王 提早中秋節前返鄉迎回廟中供奉
健康網》逆轉燒烤傷害 營養師：生菜防癌「它」護肝
2024/09/14 16:30

健康網》逆轉燒烤傷害 營養師：生菜防癌「它」護肝
impression

結合時空變遷的「土地漫遊者」臺南地政特展
健康網》烤肉、月餅潛藏「熱量炸彈」 營養師授5招拆解法
2024/09/14 19:12

健康網》烤肉、月餅潛藏「熱量炸彈」 營養師授5招拆解法
中秋揪團烤肉正夯！中原文創園區首辦烤肉派 慈湖秀夢幻水舞
2024/09/08 23:20

中秋揪團烤肉正夯！中原文創園區首辦烤肉派 慈湖秀夢幻水舞
週日上國道注意！車流是平日1.2倍 塞車地雷路段曝
2024/09/14 19:15

週日上國道注意！車流是平日1.2倍 塞車地雷路段曝
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播