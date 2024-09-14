費用全免！雲林土庫千人中秋「大會烤」香爆

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，報名費全免，CP值爆表，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

2024/09/14 19:24

〔記者李文德／雲林報導〕中秋佳節將至，雲林縣土庫鎮公所今晚舉辦別開生面的中秋晚會，上千人齊聚「大會烤」，全部「免費」，民眾烤不夠，只需自備，大家直喊「CP值超高」。土庫鎮長陳特凱說，希望能夠同樂，不希望收費而讓活動大打折扣。

土庫鎮公所舉辦的「歡慶中秋暨農特產推廣活動」，限量120組，報名費全免，由公所準備1組肉品、鮮蔬及燒烤用具，民眾如果吃不夠，只需再自備食材，日前開放報名3分鐘秒殺。

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上千人今晚齊聚在長榮街廣場「大會烤」，有的自備了一些食材，呼朋引伴同樂。公所更提供羊肉米糕大請客，場面熱鬧非凡。居民說，公所免費提供一些肉及蔬菜，CP值爆表，一定要手刀搶起來，明年有辦一定要再來。

鎮長陳特凱說，這次活動與雲林縣養豬協會、土庫鎮青農聯誼協會、雲林縣肉品市場等合作，一切同樂為主，並不想因為收費而大打折扣，希望大家一起歡度中秋。養豬協會理事長吳英吉說，先前網路上有人發文指雲林縣只有養豬的臭味，刻板印象很深，現在畜養技術提高，期盼透過活動也讓民眾知道雲林豬肉好吃的味道。

「大會烤」吸引眾多民眾參加，更敲碗明年還有沒有？陳特凱、吳英吉兩人笑著說，「一定辦下去」，更希望選在馬光厝舉辦。

土庫鎮公所中秋活動報名費全免，吸引上千人「大會烤」。（記者李文德攝）

土庫鎮公所今晚舉辦中秋活動，千人「大會烤」。（記者李文德攝）

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