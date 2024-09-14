中秋前夕屏東聽民歌 許景淳、南方二重唱勝利星村開唱

屏東縣長周春米（右）和許景淳（左）合唱，贏得熱烈喝采。（記者羅欣貞攝）

2024/09/14 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府於中秋節前週末，在勝利星村結合舊好勝市集，舉辦「淳粹美聲・南方開唱」經典民歌演唱會，今天（14日）傍晚5點由家喻戶曉的美聲歌后許景淳開唱，明天（15日）晚間6點則邀請金曲獎最佳演唱組獎常勝軍南方二重唱演出；今天一開場，屏東縣長周春米與許景淳同台演唱「路長情更長」，十分動聽，贏得全場熱烈掌聲。

屏縣府文化處表示，「民歌運動」是台灣流行歌曲的文藝復興，起源於70年代的大學校園，也在眷村裡大為風行，此次特別結合民歌及復古主軸 ，在勝利星村最有人氣的市集品牌「舊好勝」中，帶給民眾難忘的青春回憶。

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此次活動邀請到美聲天后「許景淳」及知名雙人組「南方二重唱」，分別在今天（14日）和明天（15日）專場演出，今天首日活動由許景淳帶來一連串耳熟能詳的校園經典歌曲，屏東縣長周春米也驚喜現身與許景淳同台獻唱，共同帶領觀眾重溫懷舊旋律，分享彼此共有的音樂故事和時代風潮。

「淳粹美聲・南方開唱」民歌市集現場不僅有美聲表演，還有超過40家精選品牌，復古品牌小吃、古著、特色選物、風格文創攤位，市集14日、15日下午3點到晚上9點在星星廣場舉行；以民歌為主題的闖關活動，參與者即可獲得限量精美小禮物，讓整個市集活動充滿不同趣味。

文化處表示，勝利星村一年四季以不同主題市集活動，呈現更豐富的文化內涵，後續於歲末之際將封街辦理年貨大街和包餃子大賽，讓民眾一起來感受全台最有年味的勝利星村。更多相關活動訊息請關注文化處或勝利星村官網及臉書。

屏縣府在勝利星村舉辦民歌演唱會，爆滿觀眾聆聽許景淳演唱，氣氛十分熱烈。（記者羅欣貞攝）

雖然下著大雨，今天的民歌演唱會仍湧入大批人潮。（記者羅欣貞攝）

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